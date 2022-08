Conchi y Antonio se pasan con las cervezas en 'First dates': "Dirán que se nos fue la mano"

La conexión ente Conchi y Antonio se hizo palpable desde el primer momento que se conocieron en la barra de First dates, donde el nombre del comensal cautivó a la granadina.

"Me ha gustado porque mi padre, mi sobrino, mi cuñado y mi yerno se llaman Antonio, tengo muchos en la familia. El nombre ya me ha llegado", reconoció Conchi.

El sevillano le pidió una cerveza bien grande a Matías Roure, el barman del programa de Cuatro, y cuando se la sirvió, ambos brindaron por una buena cena. "Es una mujer hermosa y atractiva", comentó Antonio.

El buen ambiente reinó durante la velada, donde el comensal le contó que trabajaba en obras públicas, asfaltando, poniendo bordillos y pavimentos: "El año pasado estábamos a 47 grados", señaló sorprendiendo a su cita.

Antonio y Conchi, en 'First dates'. MEDIASET

También hablaron de sus familias, ya que él tenía dos hijas y ella, cinco hijos y ocho nietos. Pero en un momento de la cena, Conchi le contó un secreto.

"Me encanta reírme, pero me están arreglando la boca y ahora no lo hago mucho", comentó la granadina, pero Antonio le dijo que tenía una sonrisa muy bonita.

Conchi, en 'First dates'. MEDIASET

Tan bien se lo estaban pasando que Antonio le propuso pedirse una cerveza más, la tercera de la noche, pero ella prefirió frenar: "Me van a dar fatiga ya. Van a decir que a la granadina y al sevillano se fue la mano".

Al final, Antonio sí que quiso tener una segunda cita con Conchi "por la alegría que tiene y su sonrisa". Ella, por su parte, también quiso volver a quedar "para seguir conociéndonos".