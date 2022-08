Daniel Valderrey, vacunado contra la viruela del mono en Madrid: "Se te tiene que aparecer la Virgen para la cita, yo he tenido suerte"

Daniel Valderrey (34 años) recibió este lunes en Madrid la monodosis de la vacuna contra la viruela del mono y se siente un afortunado, dada la dificultad que están encontrando muchas personas para lograr la profilaxis en la región de Europa con más contagios constatados: 1.766.

"Se te tiene que aparecer la Virgen, yo he tenido suerte", dice al teléfono este joven que, alarmado por las informaciones de la expansión de la epidemia, y avisado por un amigo, logro una cita para la codiciada vacuna.

"Me he vacunado porque es una herramienta disponible para reducir los efectos de la viruela, ante las noticias de cómo está aumentando y, luego, he sabido que la demanda es muy alta", explica.

De hecho, cuando Valderrey subió a redes sociales su experiencia en el centro de vacunación regional madrileño, no menos de 40 o 50 personas le contactaron para saber cómo había conseguido una cita para la que ellos estaban teniendo dificultades.

"Tuve suerte", insiste. En el enlace que le pasó un amigo, "activista LGTBI que siempre nos facilita información importante", al segundo intento ya tuvo día y hora en el Centro de Vacunación de la Comunidad de Madrid.

En mi Centro de Salud no saben nada de la vacuna de la Viruela del Mono. El médico no ha sabido decirme si debería vacunarme o no. Me dice que no tiene información.

Llevo todo julio intentando coger cita online y encontrándome con este mensaje.



La sanidad en Madrid. pic.twitter.com/jTNYY38EW8 — Daniel Cuesta-Lozano (@CuestaLozano) July 30, 2022

El lunes fue cuando acudió a la calle General Oraa, donde han habilitado un acceso específico para esta campaña vacunacional contra la viruela del mono. "Pasan lista, comprueban que tienes cita, y en mi caso todo fue muy rápido", asegura este joven que anima a no desfallecer en la solicitud de la vacuna a todas las personas que puedan tener exposición al virus.

En su caso, tras recibir la inyección, se prestó a rellenar un cuestionario de salud sexual con fines estadísticos. "Te preguntan si has estado con personas confirmadas con viruela del mono, tu número de parejas sexuales, si has mantenido prácticas de riesgo..", recuerda. A la misma hora dice que acudieron otros tres jóvenes varones a recibir la vacuna. Y que no le dio la sensación de que hubiera saturación del servicio.

10 días intentando conseguir cita para la vacuna de la viruela del mono en Madrid. Esto es una auténtica vergüenza… pic.twitter.com/OksdkQFeiA — Óliver R. Martín (@_live2) July 28, 2022

Algunas Comunidades achacan la lentitud en la dispensación de la vacuna a la escasez de dosis que les proporciona a todas el Ministerio de Sanidad. Madrid habría recibido una 5.000 vacunas, pero Sanidad ya ha confirmado que esta semana llegarán más.

Su consejo: "Vacúnate"

Valderrey dice que tiene "un par de conocidos" que han pasado la viruela del mono. Como la mayoría, sus amigos se han quedado "en casa, siguiendo las recomendaciones del personal sanitario. Y no ha ido a más, son casos muy leves". Según Sanidad es lo habitual. De los 4.577 casos registrados en España, solamente 120 han requerido hospitalización. Sí se han contabilizado dos muertes, ambas el pasado fin de semana.

A este madrileño, que por su fecha de nacimiento no había recibido la inmunización frente a la viruela de niño, el personal sanitario que le vacunó le advirtió de una posible reacción leve, similar a un proceso gripal, como con las vacunas frente a la covid-19. "Pero yo solo sentí una ligera molestia en el brazo. No me hizo más", explica.

Y, a cualquier persona que pueda tener exposición a la viruela del mono, Valderrey no duda, le diría: "vacúnate". Argumenta que la profilaxis está comprobado que reduce los peores efectos de la enfermedad. "Si te contagias, independientemente de tu orientación sexual, es mala suerte. Hay que seguir viviendo. No nos podemos quedar en casa", defiende.