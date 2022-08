El nuevo programa de Telecinco Esta noche gano yo está dejando polémicas en cada entrega por las normas de puntuación. En la primera gala, uno de los equipos se quejó de la dinámica final, mientras que en la emitida este martes, Michelle Calvó no vio justa una decisión sobre su prueba.

La actriz de Amar es para siempre se enfrentó a su compañera de profesión, Patricia Montero, en la prueba denominada Maniobras orquestales. En ella tenían que interpretar algunos temas con diferentes instrumentos para demostrar sus habilidades musicales.

Calvó se tuvo que enfrentar a una canción con las maracas. Aunque no podían tatarear, la actriz lo hizo levemente, lo que provocó que los presentadores anulasen su punto. Su enfado fue instantáneo, pues no creía que fuese tan claro, pero aceptó.

Sin embargo, su gran enfado llegó cuando Patricia Montero interpretó We will rock you levantando los brazos, otra cosa que no se podía hacer, y se lo dieron por válido. Demostró su enfado cuando le tocó volver a jugar.

"Es que no me parece nada justo. Tengo que ser muy honesta. Si no se pueden ciertas cosas, no se pueden ciertas cosas. Yo he tarareado para dentro y lo asumo, pero tampoco se podían hacer gestos", terminó diciendo mientras imitaba el gesto que había hecho Montero.