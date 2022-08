Por menos de 70 euros sí es posible tener un cine de verano en casa (¡que cabe en el bolsillo!)

Una sesión de cine cómodo en el sofá, con el aire acondicionado del salón y las películas favoritas de tus hijos (¡sin olvidar las palomitas!) es algo que querría todo el mundo, sobre todo, en verano. Así que, si siempre has soñado con tener un cine de verano en el jardín de tu casa, en el salón o en cualquier viaje en familia durante las vacaciones estás de suerte porque en Amazon hay disponible un proyector de gran calidad que ¡¡cabe en el bolsillo!

Sí, has leído bien, un mini proyector de cine para poder ver películas cómodamente como siempre has soñado. Pero, que su tamaño no te engañe porque puede proyectar hasta 150 pulgadas y puedes conectarlo a casi cualquier dispositivo para proyectar el contenido multimedia que quieras. Esto es posible gracias a sus múltiples entradas: HDMI, USB, audio, Micro SD, TF y AV. Lo que significa que podrás conectar desde el smartphone hasta el portátil, pasando por la televisión o dispositivos con HDMI.

Un cine en casa por poco dinero y espacio. Amazon

Mejor relación calidad-precio

Además, este proyector posee la etiqueta Amazon Choice que el ecommerce otorga a los productos con mejor relación calidad precio y más opiniones positivas de usuarios (¡tiene un total de 4.402 valoraciones!). Lo mejor es su bajo precio, que admite 1080 píxeles full HD y la resolución natural ha aumentado a 800 (en vez de 400). Solo tendrás que enchufarlo, adaptar el tamaño de la proyección a tus necesidades y disfrutar.

