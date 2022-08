Omar, en '¡Boom!': "Me quiero muchísimo y tengo un gran afán de protagonismo"

Los Mastines fueron los rivales de Los Sindulfos este martes en ¡Boom!, pero uno de sus miembros, Omar, destacó por encima del resto de sus compañeros de equipo.

En su presentación, Deva, Alejandro, Omar y Adrián le contaron a Juanra Bonet que iban juntos a la Universidad de Oviedo, que estudiaban Económicas, o que su nombre venía del mote de un amigo suyo que no había podido ir a concursar.

Tras jugar la primera bomba, el presentador destacó que Deva y Alejandro, aparte de compañeros, eran pareja: "Llevamos juntos siete años. Yo tenía 15 y ella, 14", comentó el concursante.

'Los Mastines', en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

"Qué historia tan bonita", afirmó Bonet antes de que Omar acaparara todos los focos: "Me dicen mucho que tengo un problema, mi afán de protagonismo", comentó el asturiano.

"¿En serio? Nadie lo había notado... No es malo, no te preocupes", le contestó irónicamente el conductor del programa de Antena 3. "Me gusta destacar", añadió Omar.

Juanra Bonet, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

Bonet le preguntó: "¿Cómo lo haces? ¿No tienes una estrategia?". El concursante le contestó que no, que le salía solo y que no tenía estrategia alguna.

"Me quiero a mí mismo", añadió Omar. "Sí, también lo habíamos notado, y es muy sano. Haces bien en quererte mucho", le contestó el presentador entre risas.

"Todas las mañanas me levanto, me miro al espejo y me felicito", comentó el participante antes de que Bonet diera paso a la segunda bomba que jugaron Los Mastines.