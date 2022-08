Aumenta la tensión entre China y Estados Unidos por Taiwán: ¿Por qué EE UU apoya al Gobierno taiwanés? ¿Cómo responderá China?

Después de 25 años sin que un representante de Estados Unidos pisara Taiwán (oficialmente Republica de China), la presidenta de la Cámara de Representantes de EE UU, Nancy Pelosi, ha aterrizado este martes en Taipéi, desafiando así las amenazas chinas de los últimos días. El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, ha condenado la "deplorable traición" y vaticinó que la actuación del país norteamericano "perjudicará su credibilidad a nivel internacional", en lo que calificó de "línea roja".

No es la primera vez en el último año que se produce una escalada de tensión entre China y Taiwán con Estados Unidos involucrada. En mayo de este año, el presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó que intervendría militarmente en caso de que Pekín "intentara tomar Taiwán por la fuerza".

Este es un conflicto histórico que se remonta a mediados del siglo XX, y en el que todos los Gobiernos estadounidenses han jugado un papel fundamental. A continuación se detallan las claves para entender cómo se ha llegado hasta este punto.

¿Por qué hay una disputa entre China y Taiwán?

Al igual que ocurrió con las dos Coreas, China también tiene su territorio dividido. La guerra civil en China terminó en 1949 con la huida a Taiwán de las fuerzas nacionalistas que perdieron la contienda. Los comunistas, pese a haber vencido, no tuvieron la capacidad de cruzar el estrecho que les separa con la isla y terminar de conquistar el territorio que era históricamente chino.

Nunca se terminó de dominar Taiwán y los dos comenzaron en ese momento a competir a nivel internacional por tener el estatus oficial de la 'verdadera China'.

¿Es Taiwán un país reconocido?

Esta contienda diplomática la comenzó ganando Taiwán, que fue reconocida como heredera de la China histórica. Sin embargo, no duró demasiado. Cuando en 1971 el aumento del poder político y económico de la República Popular China era ya una realidad, el asiento en el Consejo de Seguridad permanente de la ONU pasó de Taiwán a la China comunista.

En la actualidad, únicamente reconocen a Taiwán como Estado independiente catorce países: Belice, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suazilandia, Ciudad del Vaticano, Islas Marshall, Nauru, Palaos y Tuvalu.

El reconocimiento ha sido usado por la China comunista como un arma política, ya que cuando entabla relaciones con un país lo primero que le pide es que no reconozcan a Taiwán.

No obstante, este reconocimiento limitado no ha sido un freno para que Taiwán haya conseguido posicionarse en mercado global y conseguir apoyo internacional. Un ejemplo de ello es Estados Unidos, que mantiene una importante relación comercial y de seguridad pero no reconocen a Taiwán como un país independiente.

¿Por qué Estados Unidos apoya a Taiwán?

Las relaciones entre Estados Unidos y Taiwán se desarrollaron en medio de la Guerra Fría. La pugna entre EE UU y sus aliados contra el bloque comunista que lideraba la Unión Soviética, y donde también se enmarcaba la China de Mao Zedong, impulsó que los líderes estadounidense se decantaran por Taiwán y no por la China continental.

Estados Unidos vio como esa alianza con los líderes taiwaneses les abría la puerta al mar de la China Meridional y poder mantenerse cerca del gigante asiático.

Según explicó en mayo de este año a 20minutos Ernesto Pascual, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Oberta de Catalunya, hay otro factor de gran relevancia: "El 80% de las materias primas que llegan a China llegan por mar, y Taiwán está una situación estratégica que China desearía controlar, de hecho está construyendo islas artificiales para extender su dominio y sus aguas territoriales en el mar en disputa".

"En el fondo es un control geopolítico y aquí es donde también entra Estados Unidos, que su foco principal de preocupación es precisamente China y tiene desplegada la flota ahí", agregó Pascual. "Un bloqueo naval de Estados Unidos podría hacer que no pasase el crudo por el estrecho de Malaca y podría paralizar China. Como este país dice que Taiwán es suya, ante la amenaza de que se pueda bloquear el estrecho, si recuperan Taiwán se harían con el control de las entradas al país".

¿Qué acuerdo de seguridad tiene EE UU con la isla?

Hasta el año 1979, Estados Unidos y Taiwán contaban con un tratado de defensa mutua que les obligaba a acudir cuando otro país les atacara. No obstante, ese mismo año el presidente Jimmy Carter cambio radicalmente su postura en la región: reconoció a la China comunista, negó la independencia de Taiwán, abogó por 'una sola China' y modificó el tratado de mutua defensa.

Desde entonces, los vínculos oficiales se sustentan en la Ley de Relaciones con Taiwán, que obliga a Estados Unidos a tratar a la isla como si fuera un país más. Las relaciones bilaterales entre ambos Gobiernos no obligan ya a una intervención militar en caso de invasión China, pero sí han de asegurarse de que Taiwán tiene recursos para defenderse y evitar cualquier cambio unilateral de Pekín. Con todo, Estados Unidos es uno de los principales suministradores de armamento del Ejército taiwanés y tiene tropas desplegadas en la zona.

En este sentido se ha manifestado la Administración Biden, que en mayo de este año aseguró que pese a que "Estados Unidos se ha comprometido con la postura de 'una sola China'" esto "no significa que China tenga la jurisdicción de usar la fuerza para tomar Taiwán". Dejando caer que estarían dispuesto a intervenir si es necesario.

¿Por qué se produce la visita de Pelosi ahora?

La presidenta de la Cámara de Representantes explicó este martes en una columna de opinión en The Washington Post que su visita a Taiwán sirve para "apoyar" la democracia de la isla ante las "amenazas" que sufre por parte de Pekín. "Al viajar a Taiwán, honramos nuestro compromiso con las democracia y reafirmamos que las libertades de Taiwán y de todas las democracias deben respetarse", escribió.

En su columna de opinión, la líder de la Cámara Baja defendió que Estados Unidos debe "apoyar a Taiwán", a la que tildó como una "democracia vibrante y robusta" que "está bajo amenaza". "Ante la agresión del Partido Comunista Chino, la visita de nuestra delegación del Congreso debe verse como una declaración inequívoca de que Estados Unidos apoya a Taiwán, nuestro socio democrático, mientras defiende su libertad", dijo. No obstante, Pelosi reiteró que su viaje "de ninguna manera contradice" la posición de Estados Unidos sobre Taiwán.

¿Responderá China?

La primera respuesta del gigante asiático ha sido prohibir la importación de cientos de productos alimentarios taiwaneses, a la vez que mantiene un despliegue militar que incluye el cierre de áreas marítimas por maniobras navales en el Mar de China Meridional y en el de Bohai.

Además, este martes envió aviones militares chinos identificados inicialmente como SU-35 al Estrecho de Taiwán, según medios estatales del país asiático. Minutos después, el Ministerio de Defensa de China anunció una serie de "maniobras militares dirigidas" en respuesta a la visita de Pelosi.

El Teatro de Operaciones del Este del Ejército Popular de Liberación (Ejército chino), notificó a su vez la organización de maniobras militares marítimas como aéreas en el norte, suroeste y sureste de Taiwán que comenzarán en la noche de este martes. Las maniobras, según la agencia estatal Xinhua, comprenderán prácticas con fuego real e incluirán el cierre del espacio marítimo y aéreo en dichas zonas.

Aunque estas maniobras se producen cerca de las costas taiwanesas (algunas incluso dentro de sus aguas territoriales), son simulacros que se realizan continuamente. Todavía está por ver hasta que punto está dispuesta China a involucrarse en un conflicto armado y cómo respondería Estados Unidos. Mientras tanto, la región vive una de las mayores escaladas de tensión de los últimos años.