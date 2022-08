'Sálvame' consigue al fin el momento más deseado: grabar un beso entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira

Sálvame lleva tratando de conseguir un beso entre Yulen y Anabel Pantoja desde que esta regresara a Madrid tras su paso por Honduras. Incluso uno de los reporteros protagonizó una persecución en taxi para poder pillar el momento.

Y, tras cinco días, lo han conseguido. Aunque ha costado. Ha tenido que haber una despedida entre ambos para que pudiéramos ver tan ansiado momento, y es que la pareja se despide porque Anabel Pantoja marcha a ver a su tía Isabel el día de su cumple.

Pero el beso no ha convencido a los colaboradores de Sálvame del amor existente en la pareja. El más crítico, como siempre, ha sido Kiko Hernández. "Ahí no ha habido nada de cariño ni de amor. En la isla no tuvo problema para hacer otras cosas y aquí no hace nada".

Kiko Matamoros, por su parte, ha querido echar un cable a su excompañero. "Yulen es una persona muy fría. Esconde sus sentimientos muy diferentes. En la intimidad pueden ser cosas diferentes".

Anabel Pantoja besando a Yulen. MEDIASET

Anabel Pantoja, muy molesta con sus compañeros

Ante las críticas, Anabel ha querido defenderse escribiendo un mensaje a su amiga Gema López. "Si no me despido y le doy un abrazo, es que es todo falso. Si le doy un beso con lengua, quiero hacerle daño a otras personas. No sé qué hacer".

"Intento ser yo y siento que esto no le guste a todo dios. Yulen se marcha de vacaciones con su familia y yo me voy a ver a los míos. Que recuerde la gente que llevo en este mundo 5 días y tengo que ver a los míos, y por supuesto tengo que ir yo sola. Yo no le hubiese acompañado, porque él también necesita tiempo con los suyos".