Laura Escanes aclara por qué no quiere exponer públicamente a su hija Roma

Laura Escanes dio a luz a su hija Roma en octubre de 2019 y, desde entonces, no ha publicado ni una sola fotografía en la que aparezca el rostro de la pequeña. Muchos usuarios desean poder identificarla en algún momento, pero la influencer insiste en su decisión de cuidar su intimidad.

La joven ha compartido una serie de stories en Instagram explicando las consecuencias de mostrar la cara de la menor en las redes sociales, algo que sí hacen otras creadoras de contenido, como María Pombo o Violeta Mangriñán, quien fue madre el pasado fin de semana y ya ha compartido varias imágenes de su hija.

"Valoro muchísimo más lo que ganamos no publicando ni enseñando su cara, que los likes, los comentarios... En Instagram triunfa la vida personal de todos, es así... Una boda, una casa, un embarazo, una separación, un hijo...", ha avanzado la catalana.

Risto Mejide y su hija Roma, en una historia de Laura Escanes para Instagram. INSTAGRAM

Escanes sabe que eso "genera una interacción brutal en redes". "Lo he notado sin enseñar demasiado a Roma, y no me quiero imaginar...", ha añadido.

"Para mí es más importante que ella crezca lejos de tanta exposición. Me gusta compartir cosas de ella, de una manera natural e intentando mantener su privacidad. Porque creo que no publicar nada de ella no va conmigo, no puedo fingir que no existe porque es mi mundo entero", ha reconocido la pareja de Risto Mejide, quien tampoco muestra a Roma en sus redes sociales.

La influencer ha subrayado que quiere hacer vida con la pequeña sin que nadie sepa quién es para que así, el día de mañana, esta pueda hacer una vida completamente normal, desde la privacidad. "Risto y yo sabemos lo incómodo que es que a veces te reconozcan y quieras estar tranquilo en la playa, o en un restaurante. Si podemos evitar eso cuando ella no esté con nosotros, es un minipunto", ha zanjado.