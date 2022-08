“Llama a Pedrito”. Cuando fui cajero de banco

Trabajé en la sucursal de un banco hace años. Eran buenos tiempos. El dinero entraba y salía con naturalidad, como si no costara esfuerzo. La oficina se encontraba en las profundidades de un barrio obrero, uno de esos barrios de casas baratas que habitaron las gentes de los pueblos cuando fueron -parece que obligados- a vivir a la ciudad. Los clientes solían ser gente humilde en apariencia, aunque guardaban sorpresas.

Aprendí rápido el trabajo de caja. Lo más difícil era cuadrar al final de la jornada. Algunas veces, el director tenía que sacar unas monedas de su cartera para ajustar los números. Hice algunos desmanes, pero siempre tuvieron solución. Por ejemplo, ingresé el pago de un coche de alta gama en la cuenta corriente de una perfumería. La responsable se dio cuenta, me avisó y no hubo más problemas.

El primer día de trabajo, a las once en punto, entró un chico con síndrome de Down. Hizo la cola y cuando le tocó el turno, me dijo: “llama a Pedrito”. Le dije que no entendía nada. “Que sí, que llames a Pedrito”, insistió. Como vi que no había solución y que no se iba a mover de ahí, me acerqué a la puerta del director. Llamé, le interrumpí y le expliqué la situación. “Es verdad -me dijo- esto no te lo hemos explicado”. Se acercó a la caja, cogió el teléfono, simuló una llamada, mientras tecleaba un número de cuenta apuntado en un viejo papel amarillo.

El director me dijo en voz baja: “Pedrito es su tutor, es su primo. Tiene asignados cinco euros diarios para un café y un par de cervezas y cree que su primo debe autorizarlo cada día. Es mejor hacerlo así”. Saqué los cinco euros y se los di. A partir de ese día, todas las mañanas, entre operación y operación, tenía que hacer la llamada de rigor a Pedrito. Me lo pasaba bien. Pedrito me contaba cosas y nos hicimos amigos. Su primo estaba encantado.

Aprendí, además, que los horarios para facturas y demás servicios son mentira, que la excusa “la máquina no me deja" es también mentira, que se pueden quitar comisiones con cierta facilidad, que los clientes, en general, molestan y que hay directrices que animan a no contar la verdad completa. Había una que decía lo siguiente: “si un cliente te pide abrir una cuenta, hazle una con tarifa plana por defecto”. Esta cuenta tenía unas comisiones tremendas.

Y todos los días a las once, cuando venía el chico con síndrome de Down, me sentía mejor, llamaba a Pedrito, sacaba los cinco euros y pensaba en salir corriendo de allí el día en que se terminara mi contrato temporal. Me di cuenta de que llamar a Pedrito era lo que más me gustaba, lo que mejor hacía y que era con diferencia lo más bello y puro de aquel trabajo.