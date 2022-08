La 'youtuber' Jojo Siwa hace frente a duras críticas tras asegurar que no se define como lesbiana "porque le da asco la palabra"

En enero de 2021, JoJo Siwa revolucionó el internet al confesar que estaba en una relación con otra mujer. La estrella infantil dio un paso a la adultez que fue criticado y aplaudido a partes iguales. Ahora, más de un año después, con 19 años, sigue navegando el complicado mundo de ser un ejemplo a seguir para sus followers LGTB.

De hecho, en su última entrevista con Yahoo! confesó que no se sentía a gusto con la etiqueta de lesbiana, algo que ha enfadado a muchas mujeres del colectivo.

"Ser lesbiana parece que significa que quieres ser un chico, o que no debes ser femenina. Entonces, no me gusta nada la palabra 'lesbiana'", declaró poniendo cara de asco mientras la pronunciaba. "Es demasiado, pero al final del día es lo que soy", concluía.

En seguida, fueron muchos la que la atacaron el Twitter y señalaron que este tipo de sentimientos son de "lesbofobia interiorizada". Desde entonces, son muchos los que han querido defender la etiqueta y pedir que se acabe con su estigmatización.

internalized lesbophobia that is verbalized is no longer internalized it's just lesbophobia and that's what y'all don't seem to be getting. https://t.co/dBWu6ZkxPt — nika ⚢ needs a gf (@mochamoons) July 29, 2022

primero la girl in red y ahora la jojo siwa... hasta cuando la estigmatización de la palabra LESBIANA — marti (@lacitedesdames) July 25, 2022

not trying to cancel her for having internalized homophobia or anything im just saying she didn't really have to do all that pic.twitter.com/NuHut5aL10 — ؘ (@prcybcth) July 30, 2022

Las críticas han sido tan duras, que la influencer se ha querido retractar y defender en su cuenta de TikTok. "Nunca dije que lesbiana fuera una palabra indecente y nunca diría que es una palabra sucia porque no lo es", ha aclarado: "No es una mala palabra, no es un insulto y, sobre todo, no es una palabra que me avergüence decir o con la que me avergüence identificarme de ninguna manera".

"No deberían intentar cancelarme porque no me gusta el sonido de una palabra. Es solo el sonido", ha continuado: "Cuando alguien me pregunta por mi sexualidad, simplemente digo que soy gay". Una rectificación que tampoco ha servido para los que la piden que se muestre orgullosa de su etiqueta para ayudar a que menos gente lo vea como algo malo.