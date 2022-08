Mapi, la amada y odiada muñeca del programa de La 1, se enzarza en Twitter con las cuentas de KFC, Ryanair...

Mapi es una muñeca creada por una mezcla de realidad virtual e imagen real que es la protagonista del nuevo concurso de La 1, llamado también así, Mapi, que copresenta el avatar junto a Jandro.

El aspecto, la voz, la cara y las cañeras respuestas de este personaje han hecho que en redes sociales tenga tanto detractores como fieles fans. Y como no podía ser de otra manera, a esas redes sociales ha llegado también Mapi.

La cuenta de este personaje se presentaba en Twitter con un vídeo en el que animaba a los usuarios a seguir su cuenta. Nada especialmente llamativo si no fuera porque depertó las ganas de cachondeo de algunos responsables de redes sociales de cuentas de empresas que suelen mantener un tono de humor e irreverente en esa red social.

Es el caso de la cuenta de la cadena de restaurantes KFC, que respondió al tuit con el vídeo de Mapi con un lacónico: "Borra".

Mapi no se quedó atrás y respondió: "Escucha, chaval, ya me dijeron que en Internet había CMs [Community manager] malotes que se metían con las niñas populares pero NO ME DAS MIEDO", decía el avatar, a la vez que citaba la cuenta de Twitter de Ryanair, otra compañía que se toma la red social con cachondeo cuando se puede.

Así, la aerolínea, recogiendo el guante y siguiendo con la broma, respondía: "¿Pero y tú quién eres?". Mapi entraba de nuevo: "¿No te acuerdas de mí? Soy la que no me dejabais ir sentada al lado de @Jandro".

Escucha, chaval, ya me dijeron que en Internet había CMs malotes que se metían con las niñas populares pero NO ME DAS MIEDO @ryanair_es https://t.co/6BQ6pOE5ow — Mapi (@MapiTVE) August 2, 2022

Otras marcas se sumaban a la fiesta (que suele acabar con una buena promoción de cuentas y marcas) como la de DIA, que le daba la bienvenida a Mapi con un meme de Flanders, de Los Simpson, invitándola al infierno que puede ser Twitter.

El Pozo también participaba, animando a la gente a sentarse a comer mientras contemplan el espectáculo de la pelea de CMs.