Aunque parecía que las aguas se habían calmado entre Carla Flila y Noelia Moya, las influencers que públicamente rompieron su relación hace unas semanas tras una acusación de infidelidad, la pelea ha vuelto a reanimarse.

A pesar de que Noelia negó haber engañado a Carla con una seguidora y amiga llamada Carmen, su contenido en Instagram de los últimos días ha mostrado lo contrario. Las dos jóvenes están pasando todo el verano juntas en diferentes lugares de vacaciones.

Parecía que cada una estaba viviendo su vida por separado, intentando evitarse. Sin embargo, no tuvieron más remedio que reencontrarse en el festival Monegros, donde las dos habían sido invitadas. Un evento donde casi llegan a las manos, según Carla.

Al igual que hizo para informar de la ruptura, la catalana ha acudido muy triste a sus historias para revelar los sucesos de la pasada noche en la zona VIP del concierto. "Yo sabía que me las iba a encontrar", ha empezado.

"Estábamos a un metro de distancia, yo evitando cruzar la mirada, pero Carmen estaba mirándome fijamente, riéndose en mi cara", ha relatado: "Como conmigo no funcionó su estrategia, se encaró con mi amiga". Lo que resultó con que ambas mujeres se encararon y Carmen intentó escupir y dar una patada a una amiga de Carla.

Así se desató una pelea que fue rápidamente resuelta y de la que Carla grabó parte para que no la acusaran de mentirosa. No obstante, ahí no acabó el asunto. Al echar a Noelia y Carmen de la zona VIP, esta última comenzó a gritar para comentar como está muy satisfecha en su vida sexual.

"Obviamente, me entra un ataque de ansiedad enorme, y lo pasé fatal", ha confesado Carla, que también recibió en ese momento amenazas. "Te voy a partir los dientes, al salir de aquí te están esperando", chilló Carmen.

"Noelia me vio de lejos y ni se acercó, se estaba riendo", ha añadido Carla sobre los momentos después de la pelea: "Cuando se me pasó intenté ir a hablar con Noelia, le pedí que diera la cara, pero Carmen se puso por delante y me dijo 'no le apetece hablar contigo'".

Para acabar, la tiktoker se ha defendido que tiene derecho a hacer público "las cosas malas" de su relación, después de estar durante años lucrándose con directos de las dos juntas en TikTok que duraban horas y horas.