La Justicia británica decide desconectar a Archie, el niño de 12 años en muerte cerebral por culpa del 'Blackout Challenge' de TikTok

Archie Battersbee, un niño de 12 años que permanece en coma desde el pasado mes de abril en el Royal London Hospital, será desconectado este martes de la máquina que le permite seguir viviendo por orden de la Justicia británica.

El menor fue encontrado inconsciente en su vivienda con una cuerda atada en el cuello el pasado 7 de abril, lo que parece indicar que fue víctima de un reto viral de TikTok conocido como Blackout Challenge o desafío del apagón, que consiste en aguantar la respiración hasta no poder más y desmayarse.

Una resonancia magnética realizada el 31 de mayo confirmó la muerte cerebral de Archie, tras lo que los médicos dictaminaron que el niño no volvería a despertar. Desde un principio, la familia se negó a desconectar a Archie del soporte vital que lo mantiene con vida, razón por la que el hospital llevó el caso a los tribunales.

La lucha de los padres del menor para evitar el cese de cuidado del niño ha transcendido en todo Reino Unido, pues a mediados de julio, los jueces habían autorizado al hospital poner fin a la atención asistida de Archie.

Sus padres, Hollie y Paul Battersbee, apoyados por una organización cristiana, han afirmado que quieren darle todas las oportunidades posibles a su hijo y aseguran que han visto señales de mejora en él.

Sin embargo, el veredicto de una jueza del Tribunal Superior de Londres le dio la razón al hospital para retirarle la maquinaria al niño en contra del deseo de sus padres.

Después de haber agotado todos los cauces legales disponibles en el Reino Unido para recurrir la decisión del tribunal, la pareja Battersbee ha acudido a las Naciones Unidas. El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad aceptó estudiar su caso y emitió una sentencia en contra de la desconexión de Archie.

El Tribunal de Apelaciones del Reino Unido realizó una revisión de emergencia al caso este lunes, día en que estaba prevista la desconexión del niño, a lo cual decretó que la respiración asistida se le sea retirada este martes, pese a la larga lucha legal de los padres. "El tratado no forma parte del derecho del Reino Unido (...) y no es apropiado que este tribunal aplique un tratado internacional no incorporado (en la ley) en su toma de decisiones", ha argumentado el juez en su decisión.

¿De qué trata el reto Blackout?

El Blackout Challenge o desafío del apagón es un reto que se ha viralizado en TikTok y consiste en grabarse mientras se aguanta la respiración hasta llegar al desmayo. Los vídeos, que han sido retirados por la plataforma, han sido utilizados por los jóvenes para llegar a millones de usuarios en la red social y así conseguir vistas y 'me gusta'.

Lamentablemente, Archie Battersbee no es la primera víctima de este reto que preocupa a miles de padres en el mundo. El Blackout Challenge ya ha cobrado la vida de ocho niños desde que se hizo viral en TikTok.

Entre los casos está Nyla Anderson, de 10 años de edad, quien fue encontrada inconsciente en su habitación en Pensilvania, Estados Unidos después de realizar el desafío, al igual que una niña Italia y un niño en Colorado.