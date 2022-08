Rosalía le echa valor y cierra su gira en Palma a pesar de estar enferma

La cantante Rosalía continúa conquistando las ciudades españolas al ritmo de Motomami, la gira que está acaparando todas las miradas. Los últimos afortunados de disfrutar del arte de la catalana han sido los ciudadanos de Palma de Mallorca, que en la noche de este lunes bailaron al ritmo de Saoko, entre otros temas.

Alrededor de 9.000 personas se congregaron en el Son Fusteret de Palma para vivir una noche mágica y emocionante. También fue diferente, puesto que la propia Rosalía confirmó que estaba enferma.

"Mallorca no os mentiré. Estoy muy feliz de hacer mi último concierto en España aquí, en esta tierra. Le estoy poniendo mi corazón pero estoy un poco enferma. No es un concierto como el de siempre. Alguna canción no está. Pero tenemos mucha ilusión y le pondremos todo el corazón", dijo la catalana.

Explicando el por qué el show va a ser un poco diferente y agradeciendo el recibimiento que le han dado en Mallorca ❤️ antes de cantar Dolerme #MOTOMAMITOUR @rosalia te amamos 🫶🏼 pic.twitter.com/KxBHcg1RMH — zarzamora. 🌸🪐 (@lobetemami) August 1, 2022

Estrenando su nuevo look con pelo rojo, Rosalía pisó con fuerza el escenario interpretando sus temas más recientes, como Saoko, Candy o Bizcochito, que desde que comenzó la gira se ha convertido en uno de los momentos más divertidos de cada concierto.

A este concierto, que es el último de Rosalía en la gira por España, acudieron numerosos rostros conocidos. El trapero mallorquín Rels B o el artista Fai Khadra fueron dos de los que disfrutaron de su música.