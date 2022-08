Ayuso pide al Gobierno tratar "como a adultos" a las comunidades y cree que no se puede aplicar el mismo plan a todas las ciudades

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, continúa su batalla particular contra el plan de ahorro energético aprobado este lunes por el Gobierno central de cara para reducir el consumo en un 7% de cara a posibles recortes de gas por parte de Rusia en los próximos meses. Si ayer adelantó que la región que preside no apagará la luz de los edificios públicos ni de los escaparates del comercio exterior, como impone el Ejecutivo, este martes reclamó que se trate "como a adultos" a todas las administraciones y afirmó que no se puede aplicar el mismo plan a todos los territorios por igual.

"No puede aplicarse el mismo plan en un pueblo que en una ciudad, ni siquiera en dos ciudades distintas", explicó Ayuso en un comentario en su cuenta oficial de Twitter.

"Antes de cerrar, prohibir, apagar, ¿por qué no hablar a los ciudadanos y a otras administraciones como a adultos y pedirles colaboración en base a un criterio claro?", preguntó además la presidenta madrileña.

Este comentario complementa al que anoche ya publicó Ayuso, una vez que el Gobierno había presentado el plan, cuando dijo "por parte de la Comunidad de Madrid no se aplicará" y que "Madrid no se apaga", pues, en su opinión, las medidas propuestas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez "genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo".

Ribera le pide "responsabilidad"

Las declaraciones desde un lado y desde el otro se han ido sucediendo en las últimas horas. Al hilo de la reacción de Ayuso, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo también este martes que confía en que todos los responsables públicos "cumplan con la ley y los esfuerzos que piden desde Europa", y llamó a "la responsabilidad de alguien que está al frente de una institución para decidir si se rebela contra las normas o los compromisos europeos".

Según advirtió la vicepresidenta, el ahorro de energía para los próximos meses "no es algo" que haya que "tomarse con frivolidad" ni le gustaría que señalaran a España como uno de los países más insolidarios de Europa.