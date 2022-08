Selena Gomez agradece el apoyo de sus fans en un emotivo vídeo: "Por crecer conmigo, por aguantarme"

La artista Selena Gomez dio su gran salto a la fama en 2007 cuando protagonizó Los magos de Waverly Place. Desde entonces, es una de las actrices y cantantes más queridas internacionalmente. Y ahora, tras su reciente 30 cumpleaños, ha querido dar las gracias a sus seguidores con un emotivo vídeo en TikTok.

"He podido ver algunos de sus mensajes. No leo muchos comentarios, pero los pocos que leí fueron muy, muy dulces y solo quiero que sepan que no lo doy por sentado", comenzó diciendo Gomez, que mostraba un rostro aparentemente emocionado.

La actriz ha querido agradecer el continuo apoyo durante todos estos años. "Solo quería darles las gracias a todos desde el fondo de mi corazón por estar en mi vida, por crecer conmigo, por aguantarme", dijo, además d asegurar que está "disfrutando mucho" de sus 30 años y de su etapa actual de la vida.

Selena lanzó hace unos meses una iniciativa benéfica junto con su marca Rare Beauty con el objetivo de aumentar el acceso de los jóvenes a los servicios de salud mental. Ante las grandes donaciones al Fondo de Impacto Raro, la cantante "no podría estar más agradecida" por la repercusión.

"Muchas gracias chicos, espero que tengan una maravillosa tarde, noche, día, mañana. Dondequiera que estén", terminó diciendo Gomez a la vez que lanzaba un beso a sus fans.

Estos agradecimientos llegan tras su cumpleaños, que también propició que el pasado 25 de julio publicase en Instagram una reflexión sobre su juventud: "Mis veinte años fueron un viaje a través de momentos buenos, duros y hermosos que nunca olvidaré. Cada uno de ellos me ha convertido en la persona que soy hoy".