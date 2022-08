Un concursante de 'Te ha tocado' desvela sus trucos para ligar

Luis y Mandayo se vieron las caras este lunes en el primer duelo del día en Te ha tocado. El bilbaíno buscó resarcirse de sus cuatro participaciones saldadas con el mismo número de derrotas, sin dinero y con tres regalos obtenidos por las bolas mágicas.

Su rival fue Mandayo y Raúl Gómez le recordó a los espectadores que el gallego daba trucos para ligar en su cuenta de TikTok muy efectivos. "La gente me dice que funcionan, pero yo aún no lo he comprobado", respondió el concursante.

Mandayo, en 'Te ha tocado'. RTVE

Tras las risas desatadas en el plató, el presentador recordó que otra de las veces que había salido el participante, había aconsejado a los espectadores mirar fijamente a la otra persona y lanzar un beso al aire.

En esta ocasión explicó que "hay que conocer a la otra persona, hay que profundizar en sus gustos. A partir de ahí, invitarla a citas originales mezcladas con sus gustos".

El conductor del programa de RTVE le pidió un ejemplo, y Mandayo le respondió que "me gusta mucho ir en el coche escuchando música, y como conoces sus gustos, vas hilando y haciendo cositas...".

Mandayo lleva el arte de la seducción en la sangre 😜 ¿Qué opináis sobre sus trucos para ligar? ❤️ ¿Habéis hecho alguna vez lo de poner la música que le gusta a la otra persona en el coche? 🚗 #TeHaTocado pic.twitter.com/kQsNwhJBRT — La 1 (@La1_tve) August 1, 2022

Al final, sus trucos no le sirvieron para contestar bien las preguntas, ya que Luis fue el que ganó el duelo, el primero del concurso, llevándose 300 euros.