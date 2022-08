Trump afirma que Ucrania debería de haber pactado con Putin cediendo Crimea y renunciando a la OTAN

El expresidente estadounidense Donald Trump ha afirmado que Ucrania debería de haber llegado a un acuerdo con Rusia antes de la invasión "entregando" Crimea y comprometiéndose a no entrar en la OTAN. "Podrían haber entregado Crimea. Podrían haber hecho algo con la OTAN. 'Vale, no entramos en la OTAN' y tendrían un país, porque creo que Putin quería llegar a un acuerdo", ha afirmado Trump en una entrevista en el programa de entrevistas The Clay Travis & Buck Sexton Show.

La invasión "jamás habría ocurrido" si él fuera todavía presidente de Estados Unidos, ha asegurado. "(Putin) no lo hubiera hecho si estuviera yo", ha asegurado. "No lo hubiera hecho. Como mínimo, habrían llegado a un acuerdo", ha argumentado.

Sin embargo, Trump cree que "ahora (Putin) no quiere llegar a un acuerdo". "Creo que es mucho más difícil un acuerdo. Está reventando todo. Va a conquistarla entera y es muy, muy triste ver lo que ha pasado en Ucrania. Muy, muy triste", ha aseverado. "Prefiere tener el país entero ahora que ha empezado", ha añadido.

Para Trump, la decisión de Putin de enviar cientos de miles de soldados y material militar a la frontera fue "una gran táctica de negociación". "Envió 200.000 militares a la frontera para negociar y podría haberse llegado fácilmente a un acuerdo y ahora no estoy seguro de que se pueda llegar a un acuerdo muy fácilmente", ha argumentado.