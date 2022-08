Violeta Mangriñán revela qué ha hecho finalmente con la placenta de Gala y cuál fue la complicación que vivió durante el parto

Violeta Mangriñán dio a luz este domingo a Gala, su primera hija en común con Fabio Colloricchio. La influencer ha anunciado la noticia en la mañana de este lunes a través de Instagram, donde hace meses empezó a contar cómo estaba viviendo el embarazo. Ahora, sus seguidores han podido saber todos los detalles sobre cómo transcurrió el parto.

Unas horas después de anunciar el nacimiento de la pequeña, la joven se ha pasado por la red social para contar cómo vivió uno de los momentos más bonitos de su vida. Dio a luz en el Hospital Montepríncipe de Madrid, justo cuando cumplía 40 semanas de embarazo. "Llegó al mundo a las 9.39 pm, con 3,2 kg y 48 cm. El parto fue perfecto", ha avanzado en sus stories.

Mangriñán fisuró la bolsa el sábado por la noche, así que, aconsejada por su ginecóloga, acudió al hospital a primera hora de la mañana. Durante la tarde del domingo empezaron las contracciones: "A las 14.00 horas rompí la bolsa y empecé de inmediato con contracciones muy dolorosas e insoportables. Hora y media después pedí la epidural, dilaté toda la tarde".

"Hubo una pequeña complicación puesto que empecé a tener fiebre y escalofríos con tembleques justo antes del expulsivo... Me dieron medicación, me dieron medicación, hizo efecto y en cuanto empecé a empujar a los 30 minutos nació Gala, parto vaginal, ni un solo punto de desgarro. Di a luz tumbada de lado hacia la derecha, muy cómoda. Un parto muy bueno, según el equipo médico, que no pudo ser mejor", contó.

La exconcursante de Supervivientes ha admitido que la última noche ha sido "dura". "Llevamos 48 horas sin dormir, estamos felices pero destrozados de agotamiento". "En cuanto salió se agarró perfectamente al pecho y durante la noche le he dado veces más, sin dormir y agotada pero parece que no le sacia suficiente mi 'calostro' porque todavía no es leche como tal y hemos tenido que darle dos bibes", ha apuntado.

Mangriñán ha agradecido el trabajo del equipo médico y el cariño recibido en las últimas horas. "Sigo asimilando todavía todo lo ocurrido, me siento en shock, cómo en un sueño, feliz pero muy cansada y con algunos dolores, como es normal después de un parto. Necesitamos adaptarnos a ella y ella a nosotros", ha expresado.

El rostro de Mujeres y hombres y viceversa ha publicado una imagen de su hija aclarando que tiene "el pelo castaño clarito" y "sus ojos apuntan a ser azules". "Todos mis respetos a todos nuestros antepasados que vivían sin existencia de anestesia. A todas esas mujeres que han parido sin tener la posibilidad de pedir anestesia y epidural, y a todas las que viven en países en los que acceder a la epidural es un lujo. Ayer me acordé de todas ellas, no somos conscientes de la suerte que tenemos", ha zanjado.

Cambio de planes con la placenta

Hace unos meses, la influencer explicaba cuáles eran sus planes con la placenta: "Ya he quedado con mi madre que vamos a guardar la placenta de Gala para usarla de abono en mi jardín de Valencia, mientras tanto ella se ha comprometido a guardarla, dice que lo que no quiere es que se la quede el hospital".

"En el jardín de mi madre está la placenta de uno de mis primos enterrada bajo un cerezo y hemos quedado en hacerlo bajo un árbol de mi jardín de Valencia con la placenta de Gala", explicó, aunque sus planes han cambiado de rumbo.

Una historia de Violeta Mangriñán en Instagram. INSTAGRAM

Este lunes, Mangriñán ha mostrado una cartulina con la placenta pintada junto a las plantas de los pies de Gala. "Esto es lo que hicimos finalmente con su placenta, lo pienso poner en un marco para su habitación de Valencia. La placenta se la quedó el hospital, no la usará la madre como abono".