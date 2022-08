Cuatro rescata 'Chester', el programa de entrevistas de Risto Mejide

El programa de entrevistas Chester, presentado por Risto Mejide, volverá a la parrilla de Cuatro la próxima temporada, avanzan Vertele y El Televisero. Lo ha anunciado la propia cadena a través de una promoción en la que ofrece un resumen de sus apuestas televisivas para el otoño.

Entre ellas siguen estando Cuarto milenio, Horizonte y Futura, espacios presentados por Iker Jiménez y Carmen Porter, así como En boca de todos, que conduce Diego Losada, una de las últimas incorporaciones de la televisión de Mediaset.

Por otro lado, tanto Cuatro como Be Mad ofrecerán los partidos del Eurobasket entre el 1 y el 18 de septiembre. Este último canal, además, ha anunciado que incluirá cine en su parrilla y promete películas como El gran Lebowski, Batman o Gangs of New York.

Cuatro también volverá a contar con la serie The Good Doctor y con los programas Planeta Calleja y Volando Voy, con el aventurero Jesús Calleja al frente. Risto, además, compaginará su Chester con Todo es mentira. Cuatro al día y First dates también repiten.

La promoción de la cadena de Mediaset, sin embargo, no hace ninguna mención al concurso Alta tensión, que presenta Christian Gálvez.