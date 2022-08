El empresario Errol Musk, padre de Elon Musk, mantiene una relación difícil con su hijo. Así lo dejó ver el fundador de Tesla en varias ocasiones, como cuando definió a su progenitor como una persona "horrible y cruel". Y, ahora, esto ha quedado claro de nuevo... pero por la otra parte.

Poco después de confesar que tuvo una segunda hija en secreto a los 73 años -y con su hijastra-, Errol Musk concedió este domingo una entrevista para el podcast Kyle and Jackie en la que habló, entre otros temas, de su hijo Elon.

El también empresario multimillonario confesó que Kimbal, el hermano menor de Elon, es en realidad su "orgullo y alegría", y que no está especialmente orgulloso del fundador de SpaceX.

De hecho, cuando se le preguntó si estaba orgulloso de su hijo, su respuesta fue clara y concisa: "No". "Bueno, ya sabes, somos una familia que ha estado haciendo un montón de cosas durante mucho tiempo. No es como si de repente empezáramos a hacer algo. Todos hemos estado como una familia haciendo cosas desde el principio", añadió.

"Es decir, los niños viajaron conmigo por el mundo cuando eran pequeños y ya sabes que han hecho cosas muy interesantes. Hemos estado juntos en el Amazonas, por ejemplo. Hemos estado en China...", explicó.

Sin embargo, la cosa no se quedó ahí, pues a la hora de restar importancia a los logros de Musk también dijo que no todo es tan bonito como parece en su vida: "Elon no es tan feliz como le gustaría, le gustaría estar donde está ahora, le habría gustado estar allí hace cinco años, así que lo siente".

Respecto a la fotografía de Musk durante sus vacaciones en Grecia, en la que aparece sin camiseta, su progenitor se metió con su físico: "Elon tiene una constitución muy fuerte... pero ha estado comiendo mal". Sin tapujos, contó que le recomendó tomar garcinia cambogia, un suplemento que supuestamente ayuda a bajar de peso.