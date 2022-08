Trending topic: la lupa y el ego

Ser trending topic no es tan importante. Twitter no es tan importante. Es una parte de la realidad, pero no es, ni mucho menos, toda la realidad. Sin embargo, a algunos les fascina y parece que piensan que todo el mundo está mirando la lista de lo más visto en Twitter. No es así.

El año pasado, se estima que había un total de 4,2 millones de cuentas de esta red social en España. Según el estudio de la herramienta de auditoría SparkToro, el número aproximado de cuentas falsas y automatizadas es del 19,42 por ciento. Así que, más o menos, hay 3,36 millones de personas que tienen una cuenta real en esta red en España. Si partimos de que en nuestro país hay 47,3 millones de habitantes, nos sale que una de cada catorce personas tiene cuenta en Twitter.

La historia no termina aquí. Hay que ver cuántos de esos usuarios son activos y cuántos son creadores de algún tipo de contenido. Los datos nos dicen que aproximadamente la mitad de las cuentas reales son activas y, dentro de ellas, los creadores de contenido son un 10 por ciento. Casi el cuarenta por ciento de los usuarios de esta red, está entre los treinta y dos y los cuarenta y cinco años.

Hay un buen número de tontos útiles que, sin ser robots, se comportan de un modo muy parecido.

Por eso, llama la atención que algunos sectores de la prensa se dediquen a hacerse eco de Twitter como si fuera una fuente fiable o un reflejo real de la sociedad. En realidad, es información sesgada, creada por la mitad de una décima parte de una decimocuarta parte y filtrada por un algoritmo que tiene también, por cierto, sus condicionantes. Después del coloso, los enanos.

A esto hay que añadirle el interés que ponen los grupos políticos en ridiculizar el mensaje del rival, en fidelizar a los suyos y en colar su argumentario con la mayor frecuencia posible. Hay un buen número de tontos útiles que, sin ser robots, se comportan de un modo muy parecido.

Elon Musk, siempre fiel a la inconsistencia, ha paralizado su compra de Twitter al comprobar, entre otras cosas, que existen demasiadas cuentas falsas. Hay estudios que dicen que el setenta por ciento de sus seguidores son falsos. Así no apetece comprarse el juguete. Somos trending topic. ¿Y qué?