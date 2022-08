Rosalía se defiende de las críticas de su concierto en el pódcast de 'La Pija y la Quinqui' y habla de su meme viral: "Fue improvisado"

El pódcast de La pija y la quinqui termina su exitosa primera temporada por todo lo alto: con Rosalía y su hermana Pili de invitadas estrellas en el piso de la presentadora.

La artista catalana ha reconocido ser gran fan del programa y del dúo de amigos, que ha alcanzado gran popularidad en los últimos meses con sus conversaciones sobre el amor, el desamor y la juventud. Por eso, se ha mostrado de lo más natural y desinhibida, recordando su infancia y hablando de su vida personal.

En la conversación, que tuvo lugar después de que empezara la gira, no pudieron evitar preguntarle por el meme del momento. Los vídeos de Rosalía mascando chicle antes de que comience la canción Bizcochito que han inundado el internet con todo tipo de bromas.

La cantante ha explicado que no sabe cómo se ha descontrolado tanto, pero que ella lo sigue haciendo porque forma parte del espectáculo. Surgió ensayando, ha contado: "Yo estaba en el ensayo de la gira y de tantas veces hacer la coreografía, te aburres. Sin querer empecé a hacer eso para que se rieran los chicos. Fue improvisado y lo dejé".

También, a pesar de que la grabación fue antes del concierto del WiZink Center de Madrid, donde surgieron críticas por su estilo de puesta en escena, ha defendido su trabajo y su proyecto.

Con ayuda de su hermana Pili, que la acompaña a todas partes y se encarga de su vestuario, han querido recordar que su profesión es "muy sacrificada" y sacar adelante la gira mundial ha sido muy complicado.

"La gente no se da cuenta, lo romantizan todo", ha declarado haciendo referencia a las largas horas de trabajo, incluso en fin de semana, que conlleva ser cantante de éxito: "El dinero no lo paga este trabajo. Podría parecer lo contrario, pero, por ejemplo, según qué proyectos parece que son rentables y no lo son tanto".

Pili ha intervenido para responder a los que ya pusieron en entredicho el precio de las entradas para el concierto. "La gente habla sin saber. ¿Tú sabes lo que ha costado hacer esto? Venir aquí, pagar a la gente para que venga aquí, darles alojamiento...".

"Lo que vais a ver ha costado levantarlo muchísimo", ha añadido Rosalía para concluir. La pasión y la diversión de hacer lo que les gusta, es lo que de verdad paga todas las horas que deben sacrificar de estar con su familia.