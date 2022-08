Ginebras se lucen en Low sin dejar de asumir su papel de rompehielos de una escena aún masculinizada

Ginebras se subieron al Escenario Music&Emotion del Low cerca de las cuatro de la madrugada, unas tablas que habían pisado antes grupos como El Columpio Asesino, Shinova, León Benavente o Sidonie, con un concierto que preludió el fin de fiesta ofrecido por Elyella Djs.

La banda no dejó de tocar ni uno solo de los temas que ya son himnos, desde 'Chico Pum!' hasta 'Filtro Valencia' pasando por su versión de 'Con Altura' de Rosalía, e incluso cambiando la letra de 'La ciudad huele a sudor' para colocar al festival en el centro del mensaje.

En una entrevista con Europa Press después del bolo, la banda agradece el pequeño giro aperturista de una industria musical en la que todavía hay un porcentaje muy minoritario de presencia femenina en los carteles de festivales, pero avisa que no dejará de dar la batalla hasta la "normalización" total.

Ginebras se resisten a erigirse como protagonistas de un punto de inflexión aunque acaban por admitirlo, y es que a pesar de que desde que irrumpieron en la escena se ha notado un incremento de bandas femeninas, recuerdan que hay verdaderas precursoras que han luchado antes que ellas para tirar el muro abajo, como es el caso de grupos como Hinds o Cariño.

En todo caso, ahora "no es que las chicas hagan mejor música", sino que lo que siempre han hecho bien, ahora tiene más visibilidad.

En esta línea, apuntan que poder haber seguido la estela de Hinds es uno de los motivos que le han llevado al punto en el que están ahora. "Cuando siendo una tía ves a tías en un escenario haciendo cosas que molan, eso te hace pensar: nosotras también queremos. Incluso en nuestros conciertos hay tías que ahora nos dicen que después de vernos están empezándose a juntar con amigas para tocar", relatan.

Es el caso de Sandra: "A mí me pasaba. Yo toco la guitarra desde los 8 años, quería hacer música pero no sabía qué hacer. ¿Cantante? No, no sirvo, pero de repente vi a las Hinds y dije: "Eso quiero, yo puedo tocar la guitarra".

Con todo, sí admiten que hay "un antes y un después" de Ginebras en el panorama de conciertos actual, algo a lo que las músicas han sumado el efecto de la pandemia.

"También hay que tener en cuenta que cuando nacimos, en 2019, en seguida vino una pandemia, y todo este tiempo hay bandas de mujeres que han luchado mucho para que esto empiece a ser normal. Creo que este año de pandemia ha provocado un 'click' en los promotores. Aunque todavía falta mucho", alerta Magüi.

Y es que aunque se van dando pasos, aún son notables las desigualdades. "Todavía hace falta mucho, hay muchos festivales donde hay tías increíbles que ya están muy arriba programadas en un escenario que no es el principal" -como les ocurrió a ellas en el Low-. "¡Qué casualidad que las chicas estemos todas programadas en el escenario 2! Falta un puntito más, poco a poco, aunque lo agradecemos".

"SOMOS MÁS LA LA LOVE YOU QUE CARIÑO, PERO NUNCA NOS COMPARAN CON HOMBRES"

Otro de los extremos que se echa de menos es que el mismo día programen a más de una banda formada por chicas. Y aunque falta recorrido, encuentran esperanza. "Ayer Marc Dorian nos dijo algo muy bonito, que nosotras éramos precursoras de las niñas que vienen detrás", indica Magüi.

Incluso aún restan disfunciones a nivel social que afectan a los grupos femeninos. "Que se comparen bandas de hombres y mujeres y que no pase nada. Siempre nos comparan con Hinds, con Cariño... ¿Y con La La Love You? ¿Y con Carolina Durante? Tenemos más que ver con ellos que con nadie y nadie nos compara, y eso es un concepto social que hay que cambiar".

En todo este proceso, las cuatro integrantes de Ginebras auguran que en uno o dos lustros la situación se irá "normalizando", habrá cabezas de cartel femeninas y "llegará el día en el que nadie se fijará en si son hombres o mujeres". "Nosotras ahora estamos comiendo mierda, pero llegará el día".

Un trabajo que acaba siendo "una responsabilidad". "Al final estás influyendo en niñas del futuro, pero asumimos esa responsabilidad con orgullo y tranquilidad, sabiendo que es triste que estemos en 2022 y siga pasando esto", aseguran.

"LO VAMOS A REVENTAR"

Aunque dan por hecho que se les mirará siempre "con un ojo más crítico que a los grupos de hombre", lo tienen claro: "Lo vamos a reventar para que todos se metan sus palabras por donde puedan".

Dentro del discurso, Ginebras tiene tiempo para más reivindicaciones, el grupo reclama ahora poder colocarse en horas centrales de los festivales. "No sé si nos convence tocar a las cuatro de la mañana. Bueno, seamos sinceras, no nos convence. Por la hora, por el 'feeling' con el público... queremos tocar a las 22.30, a las 23.00... ¡Juls se estaba durmiendo en la batería!", ironizan mientras Juls admite que tuvo Red Bull como aliado para aguantar el tirón.

En pleno show y antes de entonar la versión de 'Con Altura' de Rosalía, Ginebras aseguró desde el escenario que, en parte, es uno de los himnos que han terminado por llevarle a girar por los festivales más importantes del país.

Preguntadas por este extremo, recalcan que en su día recibieron "mucha visibilidad" gracias a la interpretación, sobre todo después de que la emularan en Operación Triunfo, lo que sirvió para mucha gente como puerta de entrada a Ginebras.

PRIMOGÉNITAS DE VANANA RECORDS

"Eso hizo que mucha gente viniese y se quedase. Fue puerta de entrada pero no fue estrategia. Ni siquiera pensábamos grabarla, no teníamos canciones suficientes para un bolo, decidimos meterla y gustó mucho al sello -Vanana Records- por el que fichamos", explica Magüi.

Ginebras ficharon en 2019 por Vanana Records, selle impulsado por Joni Antequera -Amatria- y los djs Elyella, siendo el primer grupo -más allá de los djs Inmir y Wisemen- al que llamaban a la puerta tras su génesis.

"A ellos no les gustaba la industria de ese momento y se hicieron a ellos mismos, se vieron con fuerzas y nos llamaron", recuerdan Ginebras, relatando cómo mandaron un tema para unos arreglos al productor Pau Paredes -también parte de Vanana Records- y que, al escucharlo, les propuso formar parte de la marca.

Y todo pese a que las primera de las maquetas que recuerdan, enviada a un concurso de bandas de una cadena de supermercados, sonaba "con toses de fondo". "Muy cutre todo. Si nos ficharon con eso... de verdad... algún día tenemos que subir la maqueta para que todos la oigan a ver qué pasa" dice Raquel mientras la banda Carolina Durante, sentada en un sillón contiguo de los camerinos del escenario 2 del Low Festival, les mojan con una pistola de agua.

Entre risas, apuntan al posible motivo del "rencor" de Carolina Durante con ellas. "Tocábamos en la misma sala de ensayo, pero un día les manchamos un póster de Naruto, se enfadaron mucho y se fueron", bromean para poner la guinda a la entrevista.