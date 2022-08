Puig: "La relación entre España y Catalunya solo tiene un camino, diálogo y respeto"

Puig, en una entrevista con Europa Press, ha sostenido que la situación de Catalunya ha mejorado en los últimos años, al igual que la relación con la Comunitat Valenciana: "Ahora creo que hay mejores condiciones y que estamos con la mejor de las voluntades de cooperación, siempre desde el respeto y la autonomía estratégica y política de cada comunidad".

Tras la mesa de diálogo de hace unos días entre el Gobierno y la Generalitat catalana, el presidente valenciano ha recordado que él siempre abogó por una relación "amable, positiva y cooperativa", aunque "en momentos determinados no ha sido posible porque Catalunya estaba en su propio proceso endogámico".

Ahora ha apelado al respeto entre Gobierno y Govern, mientras ha rechazado las "posiciones centralistas" manifestadas por el presidente del PP. "Si no se quiere entender a Catalunya, será imposible una buena relación", ha expuesto.

A su juicio, el cambio de posición de los 'populares' con la llegada de Feijóo "no puede ser solo estético", sino entender que España es diversa y plural y que "hay que quererla como es y no como a alguno le gustaría". Ha llamado así a "intentar no hacer de la confrontación ni de la apropiación indebida de España un elemento que finalmente disgregue España".

Es algo que Puig cree que Feijóo "teóricamente" debería entender por sus años al frente de la Xunta de Galicia, con "una tradición más comprensible del fenómeno de la España real". "Debería afianzar esa posición y no sumergirse en una especie de dar un paso adelante y otro atrás", ha urgido, recordando que la Constitución recoge el respeto a las nacionalidades y regiones y que "nadie debería rasgarse las vestiduras" por ello.

También en materia territorial, sobre su propuesta de los últimos meses de descentralizar instituciones del Estado, ha lamentado algunas reacciones en contra porque suponen "blindar privilegios que no tienen sentido en una España autonómica". "Es una situación anómala, es extraño que todas las instituciones estén centralizadas", ha reiterado, al igual que la UE o "cualquier estado federal".

FINANCIACIÓN: "O HAY UN GRAN ACUERDO O NO SERÁ POSIBLE"

Respecto a la financiación autonómica, tras el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Puig ha insistido en que la reforma del sistema actual es "absolutamente irrenunciable", pero ha advertido que es complicada tanto por la composición del Congreso como por los intereses de cada autonomía.

Ha pedido así voluntad de negociación y de acuerdo porque "pactar no es traicionar", además de agradecer que Feijóo esté a favor de la reforma. Eso sí, ha dudado de los compromisos del PP al ser incapaz de sacar adelante la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Al final, o hay un gran acuerdo o no será posible" un nuevo modelo de financiación, ha constatado, y ha rechazado la afirmación del líder del PP de que la reforma es imposible por las "cesiones" del Gobierno a los partidos independentistas.

"NINGÚN EXPRESIDENTE ANDALUZ HA ROBADO Y AQUÍ SÍ"

Por otro lado, cuestionado por la confirmación de la condena a los expresidentes socialistas andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves por el uso irregular de las subvenciones autonómicas para los ERE, Puig ha sostenido que corresponde "leer en profundidad" tanto la sentencia como los votos particulares de los magistrados del Tribunal Supremo y que "quedan espacios jurisdiccionales con argumentos sólidos para desestimar esta posición".

"Lo que es evidente es que ningún expresidente andaluz ha robado, aquí (en la Comunitat Valenciana) tenemos constancia de que sí, pero también es cierto que se hicieron las cosas mal y que eso tiene una responsabilidad política", ha manifestado antes de reiterar su respeto a la justicia.

Y de cara a las elecciones generales, interpelado por la plataforma política que impulsa la vicepresidenta Yolanda Díaz, Puig ha asegurado que no está "capacitado" para valorarla y que solo atañe a quienes la promueven. Sí le ha instado a "acertar en sus planteamientos para que no suceda como en Andalucía", donde el PP logró mayoría absoluta, y ha reconocido que "siempre se trata sumar, no dividir: Hay que sumar siempre y si se puede multiplicar, mejor".