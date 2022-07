Anabel Pantoja desvela qué es lo que más le ha dolido de Arelys, la madre de Yulen

Telecinco emitió este sábado 30 de julio una nueva entrega de Déjate querer. El programa, presentado por Toñi Moreno, contó con Anabel Pantoja y Omar Sánchez como protagonistas pues se reencontraron tras el regreso de la andaluza de Supervivientes 2022.

Antes de nada, Pantoja pudo explicar cómo se había sentido al ver algunos de los sucesos ocurridos durante su estancia en el concurso, como el polémico polideluxe de la madre de su actual pareja, Yulen Pereira.

Y es que, pese a que la protagonista, Arelys, lo negó; la máquina de Conchita indicó que sentía una gran aversión por su nueva nuera. En Déjate querer, Anabel dijo que lo que más le había dolido es que su suegra hubiese dado a entender que no estaba a la altura de Yulen por no tener estudios.

Arelys le ha hecho un traje a Anabel Pantoja #DéjateQuerer pic.twitter.com/yF1e2YUirl — Rafael García López 💜🕊️💜 (@RafaelGarciaLAF) July 30, 2022

"Me dolió en el alma lo de los estudios. A lo mejor estaba nerviosa en ese momento y al fin y al cabo tendremos que hablar. No tengo una carrera y soy mayor que él, pero nosotros nos acercamos porque estaba el destino así escrito. Yo le decía que no quería perjudicarle en su concurso", recordó Anabel.