Aire acondicionado, potencia eléctrica, vestir más fresco... las vías que va aprobará hoy el Gobierno para gastar menos gas

El Gobierno se irá de vacaciones este lunes dejando aprobado un paquete de medidas para reducir el consumo energético de cara a un otoño y un invierno que se presentan muy inciertos ante la posibilidad de que Rusia reduzca o corte el suministro de gas hacia el este de Europa. El pasado viernes, el presidente Pedro Sánchez anunció que el Consejo de Ministros dará luz verde a este plan y, aunque no quiso desvelar ninguna de las medidas que incluirá, lo cierto es que en las últimas semanas el Ejecutivo sí ha desvelado que el objetivo es recortar el consumo de gas un 7%.

Para ello, el plan que se aprobará este lunes incluirá medidas de carácter voluntario para los ciudadanos, meras recomendaciones que no serán de obligado cumplimiento, pero también medidas que sí serán obligatorias para las administraciones o el sector privado, según informó Radio Nacional de España (RNE). El decreto tendrá que ser convalidado en el plazo de un mes en el Congreso.

Durante su comparecencia el pasado viernes, destinada a hacer balance de la acción del Ejecutivo en el primer semestre del año, tanto Sánchez como su equipo y los ministros presentes en el acto prescindieron de la corbata. Y el propio presidente hizo referencia a esa decisión pidiendo que, "cuando no sea necesario, no utilicen la corbata porque así estaremos haciendo frente al ahorro energético que es tan importante en nuestro país". Esta relajación del uso de la corbata no es más que un símbolo para la que será una de las medidas contenidas en el plan: la contención en el uso del aire acondicionado durante el verano.

La cifra que se perfila como la más probable es la de 27 grados, una temperatura a la que el Ejecutivo considera que se puede mantener la comodidad térmica de los edificios y, a la vez, ahorrar energía con respecto a la actualidad. De hecho, Sánchez hizo referencia al uso abusivo del aire acondicionado que se produce en algunos grandes edificios. "No hay más que pasearse por un centro comercial para saber que a lo mejor la temperatura está demasiado baja", puso como ejemplo el presidente.

Ese uso responsable del aire acondicionado es precisamente una de las claves del paquete de medidas que diseñó el Gobierno hace semanas para reducir el consumo en las oficinas públicas de la administración central, donde se contempla que la refrigeración no esté por debajo de los 27 grados e, igualmente, que el termostato en invierno no supere los 19 grados para moderar el uso de la calefacción. A los funcionarios, además, se les permitirá teletrabajar tres días a la semana, también como medida de ahorro.

En línea con lo que exige la UE

El Gobierno aprobará el plan de ahorro general justo el primer día en el que empieza a contar el plazo dado por la UE para que los Estados miembros reduzcan su consumo de cara al invierno. El plan de ahorro general aprobado esta semana en Bruselas incluye un 15% del recorte de consumo de gas y sí afectará a la industria, pero España consiguió una excepción por la que su reducción será menor, de un 7%. "Tenemos que ahorrar un 7% y tenemos que vernos involucrados el Gobierno, las comunidades, los ayuntamientos y todos los sectores, porque porque vamos a pagar menos factura de la luz y esto puede ser muy positivo para el bolsillo de los consumidores y la evolución de la inflación", apuntó Sánchez el viernes.

Para diseñar el plan de ahorro que se aprueba este lunes, el Ministerio de Transición Ecológica ha mantenido en las últimas semanas diferentes reuniones para tantear el terreno en los diferentes sectores. En un encuentro con organizaciones de consumidores, por ejemplo, la vicepresidenta Teresa Ribera les propuso poner en marcha campañas para animar a los hogares que ajusten de forma gratuita la potencia contratada a su consumo de electricidad

Transición Ecológica también ha mantenido encuentros con la industria y ha insistido en que no obligará a las industrias a reducir su consumo de energía para evitar perjudicar su actividad. No obstante, el Gobierno ha animado al sector a poner en marcha compras conjuntas y ha abierto la puerta a permitirles modificar sin penalización económica el volumen de consumo de gas cuando no lo necesiten.