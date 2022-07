Ivace i Redit treballen per a establir un marc de finançament plurianual per als instituts tecnològics

La taula ha acordat amb els representants de Redit proposar els canvis normatius necessaris en la Llei d'Acompanyament als Pressupostos de la Generalitat per a 2023, per a dotar d'un marc de finançament plurianual a les activitats de caràcter no econòmic que els Instituts Tecnològics desenvolupen a favor de les empreses i sectors productius valencians. Cal recordar que actualment, el finançament d'aquestes activitats està subjecta al règim general de subvencions públiques, en el qual regeix el principi d'anualitat coincident amb l'exercici pressupostari.

La directora general de l'Ivace, Júlia Company, ha indicat que "aquest principi xoca amb la naturalesa de l'activitat de R+D que es finança i que, per la seua pròpia idiosincràsia, té uns cicles de gestió a mitjà o llarg termini, sent totalment inadequat el caràcter anual del finançament".

"El desenvolupament de plans d'investigació plurianuals -ha afegit Company- és vital per als centres, ja que requereixen d'aquest període de temps per a l'obtenció de resultats transferibles a les empreses".

El model actual d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana és un model únic en l'àmbit nacional i fins i tot europeu i és d'especial efectivitat en un teixit productiu basat en les pimes.

Els Instituts Tecnològics són entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes d'investigació, desenvolupament i innovació de forma especialitzada per a cadascun dels sectors industrials de la Comunitat Valenciana. Estan finançats, en una part per la Generalitat i, en una altra, pel propi teixit empresarial valencià que per la seua dimensió no podrien escometre per si mateixos si no fora mancomunant esforços a través d'aquests Instituts.

Fins ara, les úniques excepcions contemplades en la legislació general sobre l'anualitat de les subvencions públiques de la Generalitat estan circumscrites a les transferències a altres administracions públiques com els Ajuntaments.

En opinió de Company "estendre aquesta excepció a activitats d'interés general vinculades amb la transformació del model econòmic valencià a través de la innovació, a més desenvolupades per entitats sense ànim de lucre com són els Instituts Tecnològics, estaria totalment justificat".