Alacant redueix el preu dels bons i títols multiviatge del bus un 30% des de setembre

Així, l'abonament Mobilis Or passarà a costar de 5 a 3,50 euros, el Bo Ruta 4/30 Jove de 15 a 10,50 euros, el Bo 30 dies de 40 a 28 euros, el Bo Mobilis Jove passa de 21,20 a 14,85 euros, el Bo Mobilis Escolar de 16,50 a 11,55 euros i el Bo Mobilis Multiviatge de 8,70 a 6,10 euros. També es beneficien d'aquesta reducció les Tourist Card de 24 hores, que passa de 13 a 9,10 euros, la de 48 hores que passa de 16 a 11,20 euros i la de 72 hores, de 18 a 12,60 euros.

La Junta de Govern de l'Ajuntament d'Alacant ha aprovat aquest divendres en sessió urgent i extraordinària l'acord pel qual se sol·licitarà l'ajuda habilitada pel Govern per a la ciutat que aconsegueix 1,1 milions, subjecte a possibles reduccions si s'esgota el pressupost designat pel Ministeri.

Sobre aquest tema, assenyalen que a priori serà suficient per a aplicar la mesura i que en el cas d'Alacant requerirà una compensació per la reducció de la recaptació de l'operador per la reducció del 30% dels bons i títols multiviatge estimada en 823.632,08 euros.

En aquesta línia, el regidor de Transport, Manuel Villar, ha assenyalat que s'ha accelerat la seua tramitació perquè puga entrar en vigor dins del període establit de set mesos entre l'1 de setembre i el 31 de desembre, més un mes transitori que serà gener de 2023.

Villar ha comentat a més que aquesta reducció del preu del transport públic representa "una bona oportunitat" per a evitar en la mesura del possible la utilització del vehicle privat, en un moment en el qual el preu del carburant està disparat, i utilitzar l'autobús i el TRAM per a realitzar els desplaçaments per la ciutat. "A més de contribuir a reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera i millorar la qualitat de l'aire, també representa un estalvi considerable per a la butxaca", ha subratllat l'edil.

Amb aquest acord, s'estableix que la quantitat de la subvenció a repercutir en el pressupost de 2022 serà de 658.905,66 euros i 164.726,42 euros en el de 2023, quantitats que sumen els 823.632,08 euros que s'estima requerirà la subvenció del 30% dels bons i títols multiviatge del transport públic.