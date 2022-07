Incendios y sostenibilidad

Estos días ha publicado Heraldo de Aragón que una empresa 'sostenible' es la causante del incendio de Ateca (Zaragoza) y que hace tan solo un mes provocó con sus trabajos un fuego que quemó otras 20 hectáreas, en su propósito de reforestar para compensar toneladas de CO2. Me pregunto: ¿Qué hace una empresa sostenible en un monte a las 16.00h, en el tramo más caluroso del día, con un retroexcavadora haciendo hoyos para plantar árboles? ¿Quién da el permiso ante el riesgo de semejante chispas? Me pregunto si saben lo que hacen, incluso si saben de campo o se han dejado llevar, tobogán abajo, por su pasión por el Planeta.

El bonito fin de la sostenibilidad no lo justifica todo. La sostenibilidad necesita una cadena de valor con profesionales: políticos que regulen y provean de medios, equipos formados y en contacto con el campo y ecologismo que atienda a lo rural (no a las modas). No podemos dejar fuera de la ecuación a la gente de campo como si "no supieran" e incluir solo a las nuevas generaciones "urbanitas-ecologistas al mando", sin conocimientos ni regulación.

Tampoco es realista pretender que no haya incendios y achacarlos en exclusiva al cambio climático como ha hecho nuestro presidente de Gobierno. Todos los años en estas mismas fechas hay riesgo de fuegos. No es una novedad, ni algo que vaya a desaparecer. "España sufre de manera recurrente olas de calor y periodos de sequía. El cambio climático es un acelerador, pero no es la causa de los grandes incendios forestales", declara Eduardo Rojas, decano del Colegio de Ingenieros de Montes, quien ve en el abandono de la actividad rural que los campos hayan sido colonizados por unos bosques que han crecido sin control ni mantenimiento, y sobre los que, en muchos casos, no se puede actuar porque están en áreas protegidas, como los parques nacionales o naturales.

"En más de 50 años no volveremos a ver esos bosques", me escribía por Instagram una seguidora, a la que le agradezco sus mensajes y motivación para dar voz a esta situación. (Gracias, Rocío). "Está muy bien que hablemos de cambio climáticos y ecología -me decía-, pero más allá de ese mensaje hay un verdadero problema de gestión, y es que quien ordena y regula no ha pisado el campo en su vida, ni tienen idea de lo que está pasando". Proteger nuestro patrimonio natural no implica no intervenirlo ni actuarlo para mantenerlo cuidado. ¿De verdad hacer cortafuegos y podar no es ecológico?, pregunto. Querido presidente, ¿de verdad la virulencia de las llamas es por el cambio climático y no por todo el "combustible" sin podar ni las limpias controladas de los espacios naturales?

La empresa sostenible cuya actuación desató el incendio de Ateca está "desolada y devastada". Yo, sin embargo, como el monte y muchos de ustedes, estoy en llamas de enterarme de los despropósitos que nos llevan a los incendios forestales que están dejando a las especies sin hogar, a las tierras, áridas y a los bomberos, desprotegidos.