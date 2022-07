L'APV recorrerà la nova anul·lació de la ZAL i preveu treballar en un nou pla si el TS no li dona la raó

A més, ha reiterat que, si el Tribunal Suprem no fora favorable als recursos presentats tant contra aquesta sentència com contra la resolució anulatoria que ja va dictar l'alt tribunal valencià al març, "immediatament" iniciarà "d'acord amb la Conselleria" l'elaboració d'un nou Pla Especial.

Així ho ha explicat aquest divendres el president de l'Autoritat Portuària de València, Aurelio Martínez, en la roda de premsa posterior a la reunió del consell d'administració de l'APV, després de conéixer-se la setmana passada que la Secció Primera de la Sala contenciosa administrativa del TSJCV ha declarat "nuls de ple dret" el pla especial de ZAL i la resolució de la Conselleria amb la qual es va aprovar.

La sentència responia un recurs presentat pel col·lectiu Per l'Horta en representació de la plataforma Horta és futur, No a la ZAL, i s'uneix a la resolució anulatoria que ja va dictar l'alt tribunal valencià al març en resposta al recurs presentat per l'associació veïnal La Unificadora de la Punta.

Aurelio Martínez ha assenyalat que "és raonable que la mateixa Sala, davant el mateix paper, concloga el mateix" que en la seua sentència anterior, i ha considerat que "el que haguera sigut notícia" és que la decisió fora diferent.

"També seria notícia que no recorreguérem", ha indicat, abans d'afegir que "el full de ruta és exactament la mateixa" que amb l'anterior resolució, recorreguda també per la Generalitat.

Preguntat sobre l'elaboració d'un nou Pla Especial, Martínez ha remarcat: "Ja ho he dit jo diverses vegades, que en el moment en el qual el Suprem no és favorable cap al nostre posicionament i decidira que és definitiva la sentència del TSJCV, immediatament anàvem a començar, d'acord amb la Conselleria corresponent, un pla especial nou".