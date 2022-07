El Consell inicia les actuacions per a pal·liar els danys produïts per l'incendi forestal de Venta del Moro

D'aquesta manera, s'estableix un termini de 30 dies, a comptar des de l'endemà al de la publicació del present acord en el DOGV, perquè la corporació local del municipi afectat puga presentar les estimacions de danys d'infraestructures i béns públics, dels danys que hagen pogut patir les instal·lacions i infraestructures agràries o d'altres sectors econòmics diferents dels forestals, i dels possibles danys a béns mobles i immobles de persones físiques o jurídiques que no estigueren coberts pel sistema d'assegurances.

També es podran notificar, si escau, les despeses extraordinàries que, amb caràcter urgent, s'hagen hagut d'efectuar com a conseqüència de l'incendi forestal, incloent la documentació corresponent.

L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències coordinarà totes les actuacions dels diferents departaments del Consell i amb altres administracions públiques, en relació amb les accions que hagen de desenvolupar-se per a aconseguir la volta a la normalitat, al més prompte possible, de totes les zones que es van veure afectades per l'incendi forestal al qual es refereix aquest acord.

Les sol·licituds presentades per part de la corporació local seran avaluades per l'Oficina Única Postemergencia, a la qual correspondrà efectuar una estimació econòmica, que s'elevarà a la Comissió Interdepartamental per a la seua posterior aprovació pel Consell.

A més, l'execució de les mesures que corresponguen podrà dur-se a terme a través del procediment d'inversió directa o pel procediment de concessió directa.