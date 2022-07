Un arxiu audiovisual reunirà els fons audiovisuals històrics de la Comunitat Valenciana

Actualment, aquests fons audiovisuals es troben dispersos i sense una classificació i catalogació única que facilite la seua localització i l'accés públic i, segons la Llei 10/2018, correspon al CACV participar en la direcció i gestió d'aquest arxiu amb l'objecte de contribuir a la protecció, conservació i salvaguarda del patrimoni audiovisual.

El futur arxiu permetrà coordinar els arxius i fons audiovisuals de la Generalitat i les seues institucions, especialment els arxius de l'Institut Valencià de Cultura i els de la Radiotelevisió Valenciana, SAU, en liquidació, els de la CVMC, els de les diferents diputacions provincials, així com d'aquelles altres institucions públiques o privades que vullguen adherir-se.

El CACV ha encarregat a la Universitat de València l'elaboració d'una proposta de disseny per a l'Arxiu Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que inclourà, entre uns altres, els elements que ha d'integrar, els mitjans materials i personals necessaris, mecanismes d'accés i requisits digitals, bases del sistema de protecció, conservació, tractament, difusió i accés als fons documentals del mateix, així com els termes de cessió per a la difusió i explotació i les fases o etapes a seguir per a culminar el projecte.

ALFABETITZACIÓ MEDIÀTICA

D'altra banda, el CACV ha aprovat la contractació de la producció i realització d'una sèrie de vídeos divulgatius d'alfabetització mediàtica dirigits al públic general que realitzarà la Universitat Jaume I de Castelló.

Aquesta acció la desenvoluparà la Càtedra de cultura audiovisual i alfabetització mediàtica de la UJI i RTVE, en coherència amb el que estan duent a terme altres institucions del nostre entorn com France Télévisions, BBC o RTBF, entre uns altres, i que seran d'accés universal per a tota la societat.

Una de les finalitats i competències del CACV és afavorir l'alfabetització mediàtica de la població, especialment el col·lectiu més jove i els grups més vulnerables.

L'objectiu de la primera sèrie és aprofundir en l'educació mediàtica de la població, facilitant l'accés a espais i materials que puguen afavorir el coneixement del que representen els Consells de l'Audiovisual i el sistema audiovisual en el seu conjunt, informar i alertar sobre el llenguatge audiovisual i els usos que es deriven, desenvolupar un sentit crític davant els seus continguts i dotar de ferramentes a la ciutadania per a fer front als nous entorns comunicatius.