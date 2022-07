El Consell concedeix beques d'exempció de taxes universitàries a 3.600 estudiants amb un estalvi mitjà de 900 euros

La quantia destinada a aquestes beques, la finalitat de les quals és facilitar l'accés als estudis universitaris a rendes mitjanes i baixes, ascendeix a 3.263.485 milions d'euros i suposen l'exempció en el pagament de les taxes pels crèdits matriculats pels estudiants en primera i/o segona convocatòria, assenyala el departament que dirigeix Josefina Bueno en un comunicat.

Les universitats públiques no han exigit el pagament d'aquestes taxes de matrícula als estudiants que han justificat haver presentat la sol·licitud de beca, per la qual cosa l'alumnat becat no ha hagut d'avançar aquests diners.

Tal com ha explicat la consellera Bueno, la política de beques del Consell és la d'"incrementar la dotació per a beques universitàries, la flexibilització dels criteris d'accés a les mateixes i la rebaixa de les taxes universitàries amb la finalitat de que cap estudiant es quede fora de l'educació universitària per motius econòmics; i, per açò, aquest pròxim curs 2022-23 tots els i les alumnes es beneficiaran d'una rebaixa del 10% en la matrícula dels seus estudis universitaris pel que fa a les taxes que han pagat enguany".

El 95% dels alumnes beneficiaris pertanyen a alguna de les cinc universitats públiques valencianes, mentre que el 5% restant procedeix d'universitats privades.

En concret, per universitats públiques, 1.216 beneficiaris i beneficiàries cursen els seus estudis a la Universitat de València, que rebrà un total d'1.165.682 euros; 819 pertanyen a la Universitat d'Alacant, que rebrà 650.461 euros; 739 cursen els seus estudis en la Universitat Politècnica de València i rebrà 666.000 euros; 346 estudiants pertanyen a la Universitat Jaume I de Castelló, que rep 280.326 euros, i 319 estudien a la Universitat Miguel Hernández, que rep una subvenció de 273.386 euros.

Quant a les universitats privades, la Universitat Catòlica de València San Vicente Mártir rep un total de 131.110 euros per a becar els estudis de 121 alumnes ; la Universitat Cardenal Herrera-CEU rep 32.708 euros per a la matrícula de 29 estudiants; la Universitat Europea de València beca la matrícula de 10 estudiants i rep 11.141 euros, i, finalment, la Universitat Internacional de València VIU rep 52.666 euros per a 40 alumnes beneficiaris o beneficiàries.