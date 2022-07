Correos y el Grupo Social ONCE firman un convenio para fomentar la inclusión y el empleo de las personas con discapacidad

Correos ha suscrito un convenio con el Grupo Social ONCE, integrado por Fundación ONCE, Ilunion y ONCE, para mejorar la inclusión social y fomentar el empleo de las personas con discapacidad.

Este acuerdo, que establece un marco general de colaboración entre ambas entidades, pretende cumplir ese objetivo con el desarrollo de iniciativas conjuntas y la puesta en marcha de medidas que promuevan la formación y la accesibilidad universal de espacios, productos y servicios.

El presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, y el del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, suscribieron esta misma semana el documento en la sede central de Correos Clara Campoamor, con el compromiso de mejorar la vida de las personas con discapacidad y sus familias.

Juan Manuel Serrano manifestó el interés de Correos por contribuir en esta causa que, según dijo, está "plenamente alineada con las actividades y proyectos de interés social de la compañía que forman parte de nuestra política de Responsabilidad Social Corporativa, en la que apostamos claramente por la inclusión y la diversidad, especialmente en el marco delos Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas".

Por su parte, Miguel Carballeda destacó la extraordinaria relación entre las dos marcas, resaltando que ambas "son dos referentes sociales siempre al lado de la ciudadanía, figuras muy queridas en todos los rincones del país, como son los carteros y los vendedores de la Organización".

"Afianzar esta relación es importante para nosotros porque abre caminos hacia la igualdad, la accesibilidad y un futuro más inclusivo", concluyó Carballeda en su intervención.

Así se beneficiará a las personas con discapacidad

Correos y Grupo Social ONCE desarrollarán campañas de difusión y sensibilización, además de favorecer la realización de actividades destinadas al desarrollo de productos y servicios accesibles para todo el mundo.

El convenio también incluye la elaboración de jornadas formativas en materia de accesibilidad universal, tanto física como en la atención a clientes con discapacidad o con movilidad reducida.

Esta nueva alianza consolida la colaboración que han mantenido ambas entidades durante los últimos años en diversos ámbitos relacionados con la logística de los juegos, la distribución de los productos de lotería o el pago de premios, así como los envíos postales y la paquetería.