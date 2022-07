Red Hot Chili Peppers anuncian para octubre un segundo disco nuevo en 2022

Red Hot Chili Peppers han anunciado que el próximo 14 de octubre publicarán Return Of The Dream Canteen, un nuevo álbum de estudio y el segundo que publican en este 2022, solo seis meses y medio después de Unlimited Love.

Su discográfica se ha hecho eco de este sorprendente anuncio, que realizó la propia banda durante un concierto celebrado en Denver (EE.UU), donde contaron que fue creado con la "sangre" de sus "corazones".

"La magia de la música nos regaló más música. Nos dimos cuenta que debíamos lanzar dos álbumes dobles consecutivamente. El segundo tan significativo como el primero y viceversa. Return of the Dream Canteen es todo lo que somos y siempre soñamos ser", explicó el vocalista Anthony Kiedis.

Red Hot Chili Peppers paliarán así de alguna manera la larga sequía discográfica que medió entre el citado Unlimited love, que supuso la vuelta a sus filas del guitarrista John Frusciante, y su trabajo previo, The Getaway, publicado 6 años antes.

Formada en Los Angeles en 1983, solo un año después lanzaron su primer álbum, titulado como la banda, conformando hasta ahora una discografía de 12 LP, entre los que se incluyen algunos considerados hitos del rock alternativo, como Blood Sugar Sex Magik (1991) o Californication (1999).

Además de por los más de 60 millones de discos vendidos en todo el mundo -según Warner Music- y por los seis premios Grammy ganados a lo largo de su carrera, la banda liderada por Kiedis puede presumir de haber gestado clásicos como Give it Away, Californication, Under The Bridge o Scar Tissue.