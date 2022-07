El Consell aprova la declaració de caducitat de l'ATE del València CF

Així ho ha donat a conéixer aquest divendres la vicepresidenta i portaveu del Govern valencià, Aitana Mas, en la roda de premsa posterior al ple del Consell.

Al costat d'aquesta mesura, s'ha declarat la caducitat del Conveni de 29 d'abril de 2015, subscrit per a l'execució entre la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i el València CF, que perd la condició de promotor i s'extingeix les competències assumides per la Generalitat quan la potestat de planificació urbanística per a la tramitació, aprovació i modificació dels instruments de planejament derivats de l'actuació.

L'acord resol reclamar la competència atribuïda a la Conselleria de Política Territorial, Obres Púbiques i Mobilitat respecte a la presa de decisió sobre la vigència de les previsions del planejament ATE.

D'igual manera, acorda el manteniment de les determinacions d'ordenació estructural i detallada aprovades en el Pla d'Actuació Territorial Estratègica València Club de Futbol, i correspon així en endavant a l'Ajuntament de València la potestat de modificar per raons d'interés públic aquest instrument de planejament.

Així mateix, en tindre els dos àmbits regulats per aquest Pla ATE una importància per a la ciutat de València i la seua àrea metropolitana que supera l'Actuació Territorial Estratègica del València CF, "es considera necessari el seu manteniment per interés general", ha afirmat Mas.

Així, es declara la zona A 'Antic Mestalla' com a Àrea de Nova Centralitat, Àrea d'Oportunitat i Àrea d'Intensificació d'usos, i la zona B 'Corts Valencianes' com a Àrea de Nova Centralitat, en els termes de l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana.

El manteniment del planejament i la declaració dels àmbits estratègics de qualificació urbana es produeixen com a conseqüència del principi bàsic de l'urbanisme espanyol de separació de la planificació dels usos del sòl i propietat del sòl.

Les decisions relatives als usos del sòl són independents dels propietaris del sòl i del trànsit econòmic i jurídic al que aquest es puga sotmetre en el futur, fent un pronunciament d'interés general i estratègic des del punt de vista territorial i urbanístic d'acord amb el que estableix l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana.

A més, es resol instar l'Ajuntament de València a adaptar les fitxes de gestió de tots dos àmbits, declarats Àmbits Estratègics de Qualificació Urbana, amb les condicions de gestió incloses en aquest acord.

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat s'encarregarà de la instrucció i tramitació del procediment per a la confiscació de la garantia presentada pel València CF, SAD, atenent al principi de proporcionalitat.

"I ARA QUÈ?"

Mas, preguntada aleshores per què és el que ocorre ara amb l'estadi i les obres, ha comentat que des del Consell han intentat "en tot moment" arribar a un acord per a garantir la construcció de l'estadi i ara s'ha fet una proposta entre la Conselleria de Política Territorial i la d'Economia per a fer la caducitat de l'ATE i desbloquejar un "problema burocràtic que existia des de feia molts anys", ha postil·lat.

"Ara -ha afegit- ens trobem amb que l'Ajuntament té les mans lliures per a desfer el problema creat, poder trobar una solució al problema i acabar les obres de construcció".

I ha insistit: "Hem intentat buscar una solució avalada jurídicament i un resultat beneficiós per a una entitat històrica com és el València CF i el barri on se situa el nou estadi", ha dit.

Així, ha conclòs: "Es mantenen els privilegis de l'ATE però calia fer aquest pas perquè l'Ajuntament tinguera les mans lliures per a poder actuar. Hui hi ha una reunió en el consistori per a iniciar converses sobre aquest tema".