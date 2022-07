Jorge Javier Vázquez opina sobre el regreso de Belén Esteban a la televisión: "Si fuera una ópera, sería, sin duda, una de Wagner"

Como ya es tradicional, Jorge Javier Vázquez trata en su blog Vida propia, para la revista Lecturas, el que para él es el tema más destacado de la semana. Esta vez se ha sincerado sobre el regreso a la televisión de su compañera y amiga Belén Esteban.

La colaboradora de Sálvame volvió a los estudios de Mediaset tras varios meses fuera, desde que el 25 de abril se rompiera la tibia y el peroné. Lo que nadie esperaba son las duras confesiones que hizo sobre su salud, que llegaron a sorprender y a dejar en vilo hasta al propio presentador.

"El pánico se apoderó de mí cuando Belén Esteban pronunció el viernes en su entrevista la palabra endometrio. Yo no sabía qué era. Imaginaba que, así como la uretra es una cosa de hombres, el endometrio debía ser algo muy femenino. Y lo es. Es una capa mucosa que recubre el interior del útero. Pero yo no lo sabía. Y me dio vergüenza preguntar", comienza escribiendo Jorge Javier.

Belén Esteban entra por la puerta de traumatología al plató del Deluxe 😂



#vuelvebelén pic.twitter.com/yKltovP5uC — Diego 🍉 (@diegobferrandez) July 22, 2022

Vázquez confiesa que pasó mucho miedo ante la posibilidad de que Belén Esteban no contase el resultado de sus pruebas antes de ir a publicidad: "Yo, nervioso. Y Miquel: 'Tranquilo, he conseguido arañar algún minuto más'. Y yo intentando acelerar el relato de Belén. Y Belén que no remataba. Hasta que pronunció la frase mágica: 'La biopsia dio negativo'".

Tras contar sus sensaciones con ese momento, el presentador ha alabado a su compañera, comparándola con "Rossy de Palma en La flor de mi secreto", donde una mujer, después de mucho tiempo encerrada, cuenta "con todo lujo de detalles su calvario".

También admira que consiguiese "colocar en una misma conversación conceptos tan dispares como Dubái, gazpacho, Las Vegas o Justin Bieber", lo que ha denominado como "un belenazo conceptual". Por último, tiene clara cuál es la mejor definición para ella: "Creo que, si fuera una ópera, sería, sin duda, una de Wagner".