Carmen Nadales, de 'Secret Story', publica una foto en bikini sin editar tras las críticas: "Me parece ridícula vuestra insistencia"

Carmen Nadales, exconcursante de Secret Story, ha recibido numerosas críticas por parte de sus seguidores al publicar sus posados en bikini. Se le acusaba de editar sus imágenes para mostrar una imagen distorsionada de ella misma, lo que no ha gustado nada a las redes sociales.

Ante tantas críticas, la joven se ha visto obligada a publicar la realidad: "Esta es la foto original, sin ediciones. No he editado el cuerpo. Me parece ridícula vuestra insistencia. Estoy hincando rodillas en el césped, con mi amiga tirada en el suelo buscando el mejor ángulo. Así hasta que sale la foto".

Aunque ella intenta desmentir todo tipo de informaciones vertidas sobre su foto, la realidad es que acaba demostrando que sí que está editada. En la comparación que realiza, se puede ver que ha aumentado la saturación y el contraste de colores.

Comparación de las fotografías de Carmen Nadales. carmen.ndls / INSTAGRAM

Y no solo en temas de colores, también hay diferencias en el rostro. En la primera publicada, Carmen ha maquillado su cara y ha aumentado sus pómulos, labios y pestañas, lo que confirma que es falso lo que intenta vender.

Nadales quiere por todos los medios que no se tenga esa imagen de ella. "¿Qué soy muy delgada? Sí. ¿Qué igual ahí se ve más exagerado por el ángulo de la foto? Puede ser. Pero sigo siendo yo, sin ediciones", ha dicho tajantemente.

Sobre la forma de su cuerpo, ha querido recordar su problema psicológico por ello: "Quien me conoce sabe que lo he pasado fatal en muchas ocasiones por haberme quedado excesivamente delgada, aún habiéndome hartado de comer".

A pesar de esas sensaciones, reconoce que vive un momento físico muy bueno. "Creo, y se lo he comentado a todos mis amigos, que es la primera vez que me estoy viendo más rellena tras haber salido del reality. Lo pasé fatal queriendo engordar y ahora siento que por primera vez estoy en un peso bueno", ha explicado.