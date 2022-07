La UPV col·labora amb nous casos d'ús del projecte del Pla nacional 5G a la Comunitat Valenciana

Sobre aquest tema, el sotsdirector de l'Institut de Telecomunicacions i Aplicacions Multimèdia (iTEAM) de la UPV, David Gómez Barquero, ha explicat que es tracta dels dos casos d'ús que utilitzen funcionalitats tecnològiques avançades de 5G que no estan encara disponibles comercialment. En concret, la possibilitat de garantir la qualitat de servici i l'ús de la banda d'ones mil·limètriques.

El primer cas d'ús està enfocat a la producció de continguts 5G amb una qualitat de servici garantida. Orange i iTEAM desenvolupen en col·laboració amb RTVE un pilot per a dotar als mitjans de comunicació de connexions sense fils súper ràpides, de baixa latència i altament confiables, la qual cosa permetria als radiodifusores produir contingut d'una manera més flexible i eficient, fins i tot en entorns amb una molt alta densitat d'usuaris on les xarxes mòbils es poden congestionar.

Addicionalment, la transmissió de continguts a través del 5G ve de la mà dels nous fluxos de treball de producció, en particular la producció remota o en el núvol, així com la possible participació de l'usuari.

El segon cas d'ús consisteix en la utilització de la tecnologia 5G en la banda d'ones mil·limètriques (26 GHz) per a comptar amb una súper banda ampla que garanteix la correcta transmissió d'un gran volum de dades de forma segura entre dos punts en qualsevol situació d'emergència.

L'iTEAM ha desenvolupat una solució per a poder proporcionar els continguts multimèdia educatius de