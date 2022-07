Un granadino recibirá una indemnización de 11.860 euros tras enfermar por los constantes ladridos de los perros de sus vecinos

Un vecino del pueblo granadino de Láchar recibirá una indemnización de 11.860 euros tras sufrir de depresión y tener que abandonar su vivienda debido a la "prolongada exposición a los ruidos de los perros" que habitaban en dos viviendas cercanas a la suya.

El demandante, J. C., llegó a recibir atención hospitalaria después de padecer varios episodios de crisis de ansiedad, situación por la que estuvo de baja durante más de seis meses.

El granadino le ha relatado a 20Minutos que su estado de salud empeoró porque trabajaba de noche y tenía que dormir durante el día, momento en que los perros ladraban y no le permitían descansar.

De acuerdo con J. C., a los constantes ruidos que emitían los animales se sumaba el hecho de que estos se encontraban en lugares donde se potenciaba el efecto eco de los mismos.

La esposa del demandante también se vio afectada por los ladridos, pues tuvo que ser atendida de urgencias por un dolor de cabeza relacionado con la falta de descanso.

La Audiencia de Granada le da la razón

Por todos estos motivos, la Sección Cuarta de la Audiencia de Granada dio la razón a J. C. invocando el "derecho a ser dejado en paz" del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y elevó la indemnización que fijó el Juzgado de Primera Instancia de Santa Fe el 21 de junio de 2021 de 2.500 euros a 11.860 euros.

Ese mismo tribunal también solicitó a los demandados a retirar los perros de la vivienda para "llevarlos a otro lugar apropiado donde no causen molestias".

En cualquier caso, la sentencia de la Audiencia de Granada, a la que ha tenido acceso este diario, ha considerado que las consecuencias de la afectación que sufrió J.C. por el ruido de las mascotas de sus vecinos debían ser "modificadas", por lo cual elevó finalmente el monto de la indemnización.

El tribunal argumentó que el demandante tuvo que estar de baja laboral desde el l5 de octubre de 2018 hasta el 26 de abril de 2019 para poder tratar el trastorno depresivo que padeció por las molestias mencionadas.

Además, también recordó que, tras el cambio de domicilio por esta situación, J. C. "ha superado el trastorno diagnosticado y ha podido incorporarse a su trabajo habitual".

El demandante ha explicado a 20Minutos que, para lograr que la demanda fallara a su favor, peritos acústicos visitaron su vivienda para comprobar los constantes ladridos de los perros, al igual que una notaria, que se personó en su domicilio al menos en cuatro ocasiones. También se instaló una cámara durante las 24 horas del día para grabar la situación para constatar que los ladridos se producían tanto de día como de noche.

"Los repetidos ruidos, según las grabaciones incorporadas a las actuaciones y recogidas en acta notarial, han sido constantes de día y/o de noche", señala la Sala, por lo que considera "proporcional y adecuada a la entidad de las molestias" la indemnización solicitada por el vecino afectado.

El caso

Según ha relatado el demandante, el caso se remite a 2012, cuando comenzaron a presentarse este tipo de inconvenientes con los perros de los vecinos.

J. C. ha indicado que, desde un principio, intentó llegar a un acuerdo con estas personas para no llegar a presentar una demanda e incluso se llevó a cabo un acto de conciliación para encontrar una solución al problema, pero no fue posible.

Finalmente, ante los quebrantos de salud que sufrió por las molestias, decidió remitir la demanda en contra de sus vecinos en 2019, recurso que fue fallado a su favor en 2021 con una indemnización que, hace unos días, se multiplicó por decisión de la Audiencia de Granada.

J. C. y su familia pudieron volver a su vivienda después de que los perros fueran trasladados a otro lugar, aunque admite que las relaciones con sus vecinos han sido tensas.