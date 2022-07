Beyoncé llama a "ser libre" y "perder la cabeza" en su nuevo disco, 'Renaissance'

La cantante estadounidense Beyoncé tiene nuevo álbum. Se llama Renaissance, tiene 16 canciones y es la primera parte de una trilogía que aún se hará esperar.

La artista lo ha concebido como una invitación al hedonismo y a vivir despreocupados después de unos años difíciles. De hecho, lo ideó durante la pandemia. "Mi intención era crear un lugar seguro, un lugar sin juicios, un lugar en el que estar liberado de perfeccionismos y de pensamientos excesivos. Un lugar para gritar, dejarse llevar, ser libre", dijo hace unas semanas.

El disco está inspirado en la música disco y el house de los años 80 y 90. Incluye sintetizadores, voces en off y referencias a iconos como Grace Jones, Giorgio Moroder o los raperos Nile Rodgers y Drake. Supone un ruptura con todo lo anterior, se aleja de lo político y también de la calculada estrategia cantante ha seguido con sus trabajos previos.

Ni siquiera la canción America Has a Problem contiene denuncias sociales. El título referencia un tema de Kilo Ali sobre la adicción a la cocaína del que toma su base para transformar su letra en una alegoría sobre el amor. En I’m That Girl, que abre el álbum, repite "por favor, cabrones, no me paréis", mientras rapea sobre ser "indecente" y "perder la cabeza".

Ese mismo mantra aparece en otras canciones como la disquera Break My Soul, cuya letra se hace eco de la "gran retirada" de empleados quemados en EE UU al celebrar que alguien "ha renunciado a su trabajo" y busca "nueva motivación". Pero no todo es tan despreocupado: por ejemplo Energy, por duración, letra y fraseo, tiene todos los ingredientes para hacerse viral en TikTok.

Hace tres años que Beyoncé no publicaba material. El disco homónimo que elevó su estatus en el pop se lanzó por sorpresa en las navidades de 2013 y Lemonade se estrenó en 2016 como una exquisita película musical repleta de críticas al racismo aún presente en Estados Unidos.

Entre esos dos proyectos y Renaissance, Beyoncé tampoco dejó de publicar material. En 2018 presentó un disco con su marido Jay-Z bajo el pseudónimo The Carters; en 2019 estrenó el documental Homecoming sobre su actuación en Coachella y luego participó en The Gift, la ambiciosa banda sonora de The Lion King.