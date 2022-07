José Antonio Avilés, sin trabajo tras la cancelación de 'Viva la vida': "No sé qué será de mí"

Ya casi se cumple una semana desde que Viva la vida desapareciera de la parrilla de Telecinco debido a su cancelación. Y, en estos días, han sido muchos los que han querido decir adiós a este programa que tanto les ha marcado, como José Antonio Avilés.

Algunos rostros del equipo ya han encontrado un nuevo proyecto tras el fin del formato, como María Verdoy, que ahora será presentadora del Fresh en la edición de verano de Ya es mediodía. No así ha sucedido con otros colaboradores que se han despedido en sus redes sociales.

Si el último programa del domingo ya fue emotivo, también lo han sido algunas publicaciones de colaboradores como Makoke o Raquel Bollo. Y también lo ha hecho José Antonio Avilés, que publicó recientemente un story en el que confirmaba que aún no sabía que le deparará profesionalmente el futuro.

'Story' de José Antonio Avilés. INSTAGRAM

"Perdido y sin rumbo, pero avistando tierra. Gracias a todos por vuestros mensajes, vuestro cariño es supernecesario siempre, pero en estas ocasiones más", escribió el tertuliano. "Estoy bien, calmado, y mira que eso es raro en mí. Es una sensación extraña".

"No sé estar parado y la verdad es que ya se va acercando el finde y echo de menos la presión de tener que conseguir algo con lo que sorprenderos", reveló. "Han sido cuatro años maravillosos de mi vida, jamás pensé que la televisión marcase tanto".

"No sé qué será de mí en este mundo de la comunicación, pero tengo claro que una vez más me empeñaré en conseguir los mejores temas para entreteneros allá donde quiera que vaya y la vida me lleve y, sobre todo, donde me den la oportunidad de poder trabajar y demostrar", añadió. "Gracias de corazón por tanto cariño. Ahora quiero disfrutar unos días y esperar que el teléfono suene de nuevo".