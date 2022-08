Cuáles son los signos del zodiaco más extrovertidos y los más introvertidos

Continuando el recorrido por las características de cada signo del zodiaco, esta semana vamos a dirigir la atención a las cualidades de extraversión e introversión, cuales serían los signos más abiertos, expansivos y extravertidos frente a los más secundarios e introvertidos, o también de qué modo o en que situaciones lo son cada uno de ellos, o que matices podríamos encontrar o también en que signos pueden existir importantes excepciones a todo esto, o que signos pueden aparentar una cosa pero luego en realidad son otra.

Aries

Este signo se encuentra entre los extravertidos o expansivos, sin embargo, en este caso la extraversión en los Aries no se referiría tanto a la comunicación verbal como, sobre todo, a la acción y la iniciativa en el plano físico. En muchos casos estos hombres y mujeres de acción son más bien de pocas palabras, porque se expresan mediante sus obras y sus realizaciones. Tienen un carácter audaz e intrépido, aventurero e impetuoso, por ello son sus hechos los que hablan por ellos, pero su naturaleza es totalmente primaria.

Tauro

Aquí nos hallamos ante una naturaleza introvertida, reflexiva y hasta incluso “rumiante”, una personalidad secundaria, que reflexiona y madura las cosas antes de hacerlas. Pero eso no es impedimento para que también sean, al mismo tiempo, joviales, diplomáticos y bondadosos de cara al exterior, por su deseo de caer bien y buscar el lado bueno sus interlocutores. Pero en realidad estamos ante una personalidad introvertida, reservada y concentrada, que tan solo se muestra comunicativo en los momentos más íntimos.

Géminis

Nos hallamos ante una de las naturalezas más extravertidas y primarias del zodiaco, hasta tal punto de tanto en su personalidad como incluso en su físico, parece que estamos ante eternos adolescentes, con su aire juvenil y su figura a menudo delgada o muy ágil. No solo solo suelen estar continuamente hablando sino también moviéndose, les encanta viajar y son mucho más felices fuera de casa que dentro. También tienen un montón de proyectos, no desean atarse a nada ni a nadie pues se sienten ciudadanos del mundo.

Cáncer

En este caso nos enfrentamos a una de las naturalezas más introvertidas y secundarias, con una vida interior más rica y profunda. Bajo la regencia de la Luna, estos nativos viven mucho más hacia adentro que hacia afuera, aunque eso no impide que en determinados momentos salgan, súbitamente, de su introversión y se muestren enormemente comunicativos e incluso divertidos, pero solo es un rayo de luz pasajero, la verdadera vida de Cáncer está en su interior, por ello son, entre otras cosas, enormemente hogareños.

Leo

Aquí estaríamos ante una naturaleza extravertida, que nos recordaría al Sol iluminando y dando vida a los planetas, mientras estos giran a su alrededor en señal de reverencia y pleitesía. Pero su extraversión no se manifiesta tanto en hablar y comunicarse continuamente, sino sobre todo por medio de la acción y la iniciativa, siempre desbordantes y fruto de su enorme vitalidad tanto física como espiritual. Estamos ante hombres y mujeres de acción, nacidos para liderar y dirigir a sus semejantes, que van siempre en primera línea.

Virgo

De nuevo nos hallamos ante una naturaleza introvertida y de profunda vida interior, pero en muchos momentos no lo parece ya que puede mostrarse muy comunicativo, hablar mucho y de forma rápida. Sin embargo, no hay que engañarse, Virgo vive, por encima de todo, hacia adentro, pero estamos ante una naturaleza intelectual, no ante un soñador; un sabio o científico en potencia que le encanta aprender y su hábitat ideal sería una biblioteca o un laboratorio. Su extraversión momentánea solo es más aparente que real.

Libra

Aquí nos topamos nuevamente con una naturaleza extravertida, que no solo tiende a ser abierto y comunicativo, sino que además se esfuerza por mostrarle a los demás lo mejor de sí y al mismo tiempo sacar de ellos su lado más humano o positivo, siempre en busca de la armonía y la concordia, el amor y la amistad, y siempre huyendo de la crispación y la violencia. Pero tras esa naturaleza envolvente y voluptuosa se escondería una personalidad que tiene mucho de melancólica y con una disposición natural al pesimismo.

Escorpio

Estamos ante una naturaleza profundamente introvertida y secundaria, que dentro de sí lleva un volcán, apasionada y atormentada. Pero poco o nada de esto se ve de cara al exterior debido a su profundo autodominio, su imagen fría, tranquila e indiferente nada deja ver de lo que está realmente sintiendo o pensando. Generalmente habla poco y oculta a los ojos externos su verdadera realidad, pero dentro de sí se agita una intensa y profunda vida interior, terribles pasiones físicas y espirituales, un ángel y demonio unidos.

Sagitario

Este es otro de los signos más extravertidos y expansivos, de reacciones primarias, que vive hacia el exterior y busca la compañía de muchas personas con las que comunicarse, expandir sus relaciones y amistades, conocer nuevos lugares y culturas. A todo ello le anima su profundo optimismo y fe en el ser humano y en un Ser Superior que siente que le protege y le ayuda en todo momento. No soporta las ataduras, la libertad es un valor supremo para estas personas, su familia y su hogar son la humanidad en pleno.

Capricornio

Aquí tenemos otro de los grandes signos introvertidos, que viven hacia adentro y tienden a ser poco comunicativos o de pocas palabras. Sin embargo, tenemos que advertir que en apariencia hay muchas excepciones y encontramos nativos de este signo sumamente joviales y expansivos, pero casi siempre sería una coraza muy inteligente para facilitarse las cosas en el mundo exterior. El capricornio típico es profundamente introvertido, cerebral e intelectual, no es un soñador sino más bien un pensador serio y profundo.

Acuario

Este signo podría definirse, en realidad, como una mezcla de los dos, al menos esto es lo que parece. Ciertamente su naturaleza es extravertida, social y comunicativa, pero también encierra en su interior una profunda vida interior e igualmente grandes ideales y principios tanto sociales como espirituales. Diplomático y encantador hacia el exterior, pero purista y radical en su interior, no es nada fácil entender la compleja naturaleza de Acuario, el signo de la amistad y hermandad, abierto y cordial, pero con gran vida interior.

Piscis

El último signo del zodiaco tiene una naturaleza introvertida y una gran vida interior de carácter emocional y en muchos casos espiritual. Sin embargo, eso no es obstáculo para que en muchos casos también sea, de cara al exterior, una persona abierta, comunicativa y jovial, muy volcado hacia sus semejantes. Pero la verdadera vida de los Piscis está en su interior, dotado de una fecunda imaginación es un signo ideal para artistas en todos los ámbitos, pero también para actividades espirituales de todo tipo, incluido sacerdotes.