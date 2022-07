Sin concursar, Olga Moreno ha estado muy presente en Supervivientes 2022, especialmente por la presencia de su amiga, Ana Luque, en Honduras. Y, aunque ha estado en ocasiones en el plató como comentarista, han sido sus ausencias lo que más ha dado que hablar.

Su papel de ganadora de la anterior edición le ha traído algún que otro quebradero de cabeza, pues supuestamente vetó a Jorge Javier Vázquez y no podían coincidir en el mismo programa, es decir, en la gala de los jueves.

Esto provocó un conflicto de cara a la final de este jueves, pues ella debía ser quien entregara el cheque de 200.000 al nuevo ganador -que ha sido Alejandro Nieto-, y finalmente declinó la invitación y fue Lara Álvarez la que lo hizo.

Pero no ha sido el único momento de tensión que ha sentido la anterior ganadora durante el transcurso del reality, pues parece que la buena relación de Ana Luque con el presentador ha levantado ampollas.

La superviviente, que fue defensora de la diseñadora en Supervivientes 2021, dio una entrevista en exclusiva con Lecturas al salir de Honduras, y aseguró que, aunque la sigue queriendo, la ha decepcionado. "Creo que mi amistad con ella es buena, pero no entiendo por qué no me ha apoyado como necesitaba", opinó. "Tengo una conversación pendiente con ella".

Pero ahora, la citada revista ha desvelado algunos detalles más que les dio Ana Luque, como que no se ha sentido valorada por su amiga y su entorno. "No me han reconocido mis méritos", declara ella sobre su labor como defensora en el camino a la victoria de Olga Moreno el año pasado.

Y, aunque destaca que algunas personas sí le valoraron sus esfuerzos, también asegura que ha tenido que hacer frente a críticas, algunas provenientes del propio entorno de la sevillana.

"A niveles de llamarme payasa", revela. "Han dicho que le he bailado el agua a Jorge, pero no me siento aludida". Por tanto, la superviviente sostiene que no se arrepiente de su concurso y está contenta con su conexión con el presentador, la cual ya se inició en la edición de 2021.