Aleix, en 'First dates': "Me defino como un tío simpático, si no lo fuera, sería virgen"

Aleix dejó muy claro desde que cruzó las puertas de First dates este jueves lo que había ido a buscar al restaurante de Cuatro: "Vengo para encontrarme con la madre de mis hijos", reconoció el leridano.

"Me defino como una persona buena y agradable, bueno como amistad y buen amante también", explicó el comensal en su presentación antes de saludar a Carlos Sobera.

Aleix y Sobera, en 'First dates'. MEDIASET

Le contó al presentador que en el amor no había tenido suerte porque "si no, no estaría en el programa. Perdí a mi novia en un accidente de coche hace años y me costó mucho tiempo superar una perdida tan importante".

El presentador le preguntó cómo se definiría, y Aleix le contestó, para sorpresa de Sobera, que "soy simpático, porque si no lo fuera, sería virgen, y no lo soy...".

"Busco a una chica que me despierte mariposillas y no gases. Que haya probado muchos capullos para quedarse con esta flor", destacó el leridano.

Su cita fue Jezabel, que comentó: "Estoy en contra del trabajado asalariado, de darle dinero al Estado y al capitalismo. Si puedo vivir toda mi vida sin trabajar, aunque me llamen garrapata y cosas así, lo haré".

Aleix y Jezabel, en 'First dates'. MEDIASET

Durante la velada encontraron un punto en común: El cannabis. Aleix le contó que regentaba un Grow Shop (establecimiento de asesoramiento y venta de productos para el cultivo del cannabis): "¿Sabes qué es? Tú fumas", le dijo.

Al final, Aleix no quiso tener una segunda cita con Jezabel porque "es demasiado joven para mí, le falta vivir un poco. Dentro de cuatro años sería la mujer 10". Ella, por su parte y tras escucharle, tampoco quiso volver a quedar.