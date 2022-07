Pipi Estrada contó el pasado miércoles en Sálvame las tácticas que los futbolistas usan para ligar, algo que le trajo consecuencias, pues este jueves contó que Gerard Piqué le había bloqueado.

El periodista habló de deportistas mundialmente conocidos, como Iker Casillas o Cristiano Ronaldo, y, aunque no mencionó al futbolista catalán, parece que este se dio por aludido.

El colaborador del espacio de Mediaset cree que la expareja de Shakira podría haberse identificado con alguno de los futbolistas de los que se habló anónimamente.

"Teníamos una relación magnífica y me ha bloqueado. Ayer conté que un periodista se fue con una chica muy joven y muy guapa a la Costa Azul, que les vieron comprando ropa... y se dio por aludido. No me refería a él, pero las fechas le deben coincidir", opinó.

"Yo he vivido y visto cosas en discotecas y nunca he contado nada de él", añadió el periodista, que ya fue avisado por algunos compañeros, como Laura Fa, que se estaba arriesgando al hablar demasiado.

"El mercurio del termómetro con las famosas se les pone muy rojo. Cuando le interesa una mujer por la razón que sea, mandan localizarla para ponerlos en contacto. La televisión es un escaparate muy atractivo", reveló el comunicador.