Tu horóscopo diario: viernes 29 de julio de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 29 de julio de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te espera un día de acción, lucha, iniciativa y movimiento, pero también optimista y bien dispuesto, algo mejor por la mañana que por la tarde, donde quizás tengas que hacer frente a más tensiones en el trabajo o en la familia. Suerte y realizaciones al principio, pero más tarde todo se te podría complicar un poco.

Tauro

Vas a tener vivencias o acontecimientos notables relacionados con la familia, el hogar o tu vida íntima, novedades que en su gran mayoría van a ser para bien. Será un buen día para los asuntos del corazón e incluso solucionarse algún desencuentro o una crisis que venías sufriendo últimamente con vuestra pareja.

Géminis

Hoy te levantarás con un montón de sueños y proyectos que estás decidido a llevar a cabo en el futuro, aunque dentro de unos días quizás se te hayan olvidado y tu mente estará metida en otra película muy distinta. Lo importante es que tienes ilusión y pase lo que pase sentirás que estás viviendo un día afortunado.

Cáncer

A veces te hundes y te vienes abajo sin saber realmente por qué, pero otras veces te sucede todo lo contrario y te sientes tan feliz y tan triunfante como un emperador coronado, aunque tampoco haya un motivo real para ello. Pues bien, esto último es lo que te sucederá hoy, tanto en el trabajo como en tu vida familiar.

Leo

Te sientes en un momento muy afortunado y pronto también lo verás materializado en los acontecimientos de tu vida, tanto materiales como personales. El Sol y Júpiter van a unir sus fuerzas para llevarte al triunfo y hacer realidad alguno de tus más preciados sueños, y todo ello podría estar relacionado con un viaje.

Virgo

Continuarás muy agobiando, crispado e incluso abatido por pequeñas dificultades y turbulencias en el trabajo a las que no deberías concederles tanta importancia. Tienes una gran cantidad de valores y virtudes, pero muchas veces te dejas derrotar o amargar por pequeñeces. Si no te serenas podrías pasar un mal día.

Libra

La suerte y los estados de ánimo positivos vuelven de nuevo a tu rincón. Los planetas se hallan en armonía y no tardarás en notarlo porque hoy tendrás un día muy favorable en el trabajo, los negocios o las relaciones sociales, y si estos días hubieras cometido algún error o sufrido algún fracaso verás como se subsanará.

Escorpio

Hoy te asaltarán, en algunos momentos, pensamientos negativos o una cierta melancolía; pero al final te vas a sobreponer y lucharás contra las dificultades, tanto en tu interior como en la vida exterior, el trabajo o tu vida familiar. Tus enemigos creen que te van a derrotar, sin embargo, serás tú quien les derrotes a ellos.

Sagitario

El amor siempre está contigo porque tú mismo tienes una enorme capacidad de amar, y no solo a tus seres más queridos sino a todo el mundo en general. Por todo ello hoy tendrás una gran alegría relacionada con el amor, algo que no esperas, pero que te mereces. Una gran paz y felicidad se está acercando poco a poco a ti.

Capricornio

El día se te podría estropear por algún asunto relacionado con la justicia, papeleos, administración, hacienda o algo de esta naturaleza. Pero aunque ahora te agobies al final lograrás encauzarlo o resolverlo con éxito. Debes tener cuidado porque tus enemigos no están quietos y si algo malo llega no será de forma casual.

Acuario

Estás viviendo un momento de ilusión y esperanza, aunque las dificultades crezcan o tus esfuerzos fracasen, sin embargo, no estás dispuesto a desanimarte. Aunque hoy tengas un bien día, que es muy probable todo te está costando más trabajo o más tiempo de lo que habías previsto, pero nada apaga tu fe en la victoria.

Piscis

Sientes que el destino es injusto contigo, y no te falta razón, porque no solo cargas con tus problemas sino también con los de los demás, como te va a suceder en el día de hoy, pero no debes preocuparte porque en el fondo tienes una gran protección y cuando menos lo esperes vas a recibir una merecida recompensa.