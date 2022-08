Por muy monos que resulten en redes sociales, la tenencia de erizos africanos como mascotas está prohibida por ser una especie invasora

¿Cuántas veces os habéis topado con vídeos de adorables y pequeños erizos apoyados en un flotador rosado en una piscina? ¿Y esos otros en los que aparecen estirando sus patitas con cara de sorpresa? Está claro que estos animalitos son muy sociables y encantadores (a pesar de tener la espalda cubierta de púas) pero, ¿son aptos para tenerlos en casa?

La realidad es que desde la publicación del Real Decreto 630/2013, del 3 de agosto de 2013, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras, el erizo africano (así como el erizo egipcio) pasó a ser considerado especie invasora en España. Esto implica que todos aquellos propietarios que no inscribieron a sus erizos en el Ministerio antes de Febrero de 2015 pasaron a tener animales ilegales, ya que la normativa prohibía la cría, la tenencia, la cesión y la liberación de estos animales.

Pero, ¿por qué el erizo pasó a ser una especie invasora? Pilar González-Iglesias, veterinaria y fundadora de la clínica Exovet, perteneciente a la red de clínicas veterinarias VeterSalud, explica que "si un erizo se escapa, en algunas zonas tiene la capacidad para adaptarse al medio, sobrevivir y reproducirse".

"A pesar de que el erizo de aquí es bastante grande y potente, como ya nos ha ocurrido con otras especies como las cotorras argentinas, con la ley se buscó valorar qué especies podían llegar a causar la misma problemática y zanjarla antes de que ocurriera", añade. "Una de esas especies fue el erizo, por tener esa capacidad de desplazar a otras especies autóctonas".

Tal y como se especifica en el Boletín Oficial del Estado (BOE), "las especies exóticas invasoras constituyen una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el mundo, circunstancia que se agrava en hábitats y ecosistemas especialmente vulnerables, como son las islas y las aguas continentales".

"La introducción de estas especies invasoras también puede ocasionar graves perjuicios a la economía, especialmente a la producción agrícola, ganadera y forestal, e incluso a la salud pública. Existe una gran preocupación por la creciente expansión de estas especies", expresa la ley.

¿Y por qué sigue habiendo erizos por internet?

La nueva normativa dejaba claro que se prohibía desde el momento de la publicación del BOE la tenencia de los animales incluidos en la lista de especies invasoras, la cría de los mismos y su venta. Sin embargo, González-Iglesias sigue pasando consulta a erizos, ¿cómo es esto posible?

"Aquí existe una problemática y es que, cuando se publicó la ley, se dieron dos años para todos aquellos que tenían un erizo en casa, lo registraran para su control", explica. "Sin embargo, las personas tenemos ese instinto infantil de 'mira que bonito ese animal, lo quiero', lo que provoca que haya gente criándolos de forma ilegal y posteriormente vendiéndolos por internet".

"No se deben comprar, se ofrecen porque hay una demanda, si no la hubiera, no se ofrecería"

Aquellas personas que venden estos animales están cometiendo un doble delito, el criarlo y el venderlo, por eso la veterinaria especialista en exóticos insiste tanto en que no se deben comprar. "Se ofrecen porque hay una demanda, si no, no se ofrecerían", aclara.

Llegados a este punto, ¿qué se puede hacer si vemos a alguien con un erizo? ¿Debemos denunciarlo? González-Iglesias tiene sentimientos encontrados. "Nosotros, como veterinarios, no podemos negarnos a atender a ningún animal. Sí tenemos que informar sobre la ley al respecto, pero no tenemos la obligación de denunciar", explica. "Es un tema conflictivo".

"Si a mí me viene a ver a la clínica alguien preguntando sobre la tenencia de un erizo, le advierto de que está prohibido y aún así, adquiere uno, probablemente en ese caso lo denunciase", añade. "Sin embargo, si viene alguien totalmente desinformado (que hay muchos), denunciar solo va a conllevar una multa para el propietario y posiblemente el sacrificio del animal, con lo que no estoy de acuerdo".

Por este motivo, lo que generalmente se hace es "atender al animal, explicar la situación legal al propietario y dejar que sea éste quién decida qué hacer", concluye la veterinaria.