¿Quién mató a Elvis?

¡Qué poco sabía de Elvis Presley! Es, como Marilyn, una de esas celebridades a las que todo el mundo conoce, un artista del que casi todos nos hemos disfrazado en alguna ocasión, un genio que ha pasado a la posteridad pero con una historia propia llena de sombras y desconocidas anécdotas.

Esta semana he ido al cine y, como no podía ser de otro modo, he visto Elvis. Menudo peliculón, espero que Austin Butler esté, al menos, nominado a los premios Óscar porque desde los primeros minutos de la película dejé de ver al actor para creerme que estaba disfrutando de un documental de su época sobre el cantante de El rock de la cárcel.

¡Qué vida tan dura tuvo! Lo tenía todo, pero a la vez nada, y acabó muriendo solo, en su casa y sin ser feliz. ¿El motivo? ¿La excesiva presión de su manager? ¿El interés de su propio padre? ¿El amor incondicional de sus fans? ¿Su mala cabeza? ¿O un poco de todo?

Ver esta película inspirada en una dolorosa realidad me ha hecho pensar y reflexionar sobre todos esos artistas que perdieron la vida a una temprana edad: Marilyn Monroe, Whitney Houston, Amy Winehouse, casi Demi Lovato… ¿Qué responsabilidad sobre sus muertes tienen el peso y la presión de sus fans? Pienso en Miley, en Gaga, en Britney, en Chanel, etc. Una vez más, todas mujeres. ¿Casualidad?

Con la cantidad de cosas que a diario leemos en las redes sociales, con el odio excesivo que algunos vierten en ellas, con la velocidad a la que corren las noticias (y las fake news), con la inmediatez de internet y las ganas de muchos de manipular… si yo fuese artista, me preocuparía.

Llega el momento de las vacaciones, la hora de desconectar para reconectar con uno mismo y os invito a hacerlo: desconectemos de los comentarios de otros y conozcámonos un poco más. Seamos más benévolos y menos exigentes con nosotros y con el resto. Feliz agosto.